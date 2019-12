VIDEO FOTO Lucrări finalizate pe una dintre cele mai importante străzi din Șelimbăr

⇓ Ascultă știrea ⇓

Lucrările pe strada Triajului din Șelimbăr au fost finalizate. Primarul comunei s-a ținut de promisiune și a modernizat strada înainte de începerea anului 2020.

„Strada Triajului, așa cum am mai spus, până la sfârșitul acestui an, datorită faptului că vremea este prietenoasă în continuare, va fi finalizată. Un tronson de strada de 400 metri a durat un pic cam mult, dar nu din cauza noastră. Am dorit o dată ca strada finalizată să fie un lucru bine făcut, în ideea în care am înlocuit toate rețelele și cel mai mult am așteptat pentru înlocuirea conductei de gaz metan, care era foarte veche și era păcat să o asfaltăm, ca la anul să se strice. Ar fi apărut inevitabil defecte la rețeaua de gaz și trebuia înlocuită”, a spus Primarul Șelimbărului, Marius Grecu, într-un interviu pentru Ora de Sibiu.

Lucrările au fost oprite aproximativ două luni pentru că rețeaua de gaz era vechea și era necesar să fie înlocuită. De asemenea, s-au introdus și cablurile în subteran, iar acum, după spusele primarului, strada trebuie să servească drept model. „Ne-am asumat și am oprit lucrările undeva la două luni, s-au introdus cablurile în subteran și este o stradă care ar trebui să servească drept model”, a mărturisit primarul comunei Șelimbăr.