“Doamna cu porumbeii” aduce spiritul Crăciunului la Sibiu – O lecție de bunătate și omenie – AUDIO

Ora de Sibiu a căutat-o pe bunicuța care hrănea porumbeii în Piața Mare și a aflat că aceasta are o poveste de viață demnă de un scenariu de film. Am găsit-o în Catedrala Mitropolitană unde era cufundată în rugăciune. Are în jur de 90 de ani. Nu-și mai amintește exact anul în care s-a născut. E tare necăjită și crede că Dumnezeu a uitat de ea. O fată i-a murit într-un accident de mașină iar cealaltă a trecut zilele trecute printr-o operație dificilă. Nu înțelege de ce fiicele ei au trecut prin încercări atât de grele. Spune că se roagă la Dumnezeu s-o ia la el. Bătrânețea i se pare o haină mult prea grea. Redăm mai jos interviul sfâșietor, care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri.