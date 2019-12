FOTO Muzeul ASTRA încheie anul în glorie. Cu zeci de mii de vizitatori și un Oscar al muzeelor

⇓ Ascultă știrea ⇓

În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019, Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a înregistrat 634.404 vizitatori/ beneficiari de programe culturale. 2019 a fost unul de impact, atât pe plan național, dar mai ales pe plan internațional pentru Muzeul ASTRA. Ca dovadă, instituția a câștigat marele premiu European Museum Academy/ Luigi Micheletti, adică un fel de Premiu Oscar din cinematografie transpus în perimetrul muzeelor europene.

,,Este un premiu care ne motivează și ne responsabilizează pe toți, în egală măsură. Este clar că nu avem voie să dăm înapoi, ci doar să ne focusăm pe calitate și pe proiectele sustenabile cu care am obișnuit publicul vizitator. Trebuie acum să ne continuăm demersurile pe care le-am început, dar și să ducem la bun sfârșit proiectele pe care le avem în plan, alături de Consiliul Județean Sibiu și de toți partenerii noștri. Vorbim despre premiul european pentru muzeele inovatoare și una dintre activitățile de frunte ale Fundației Luigi Micheletti. Candidații sunt fie muzee noi, înființate pentru prima dată în ultimii doi sau trei ani, fie muzee mai vechi, care au fost remodelate substanțial sau s-au mutat în spații noi în aceeași perioadă. Formatul premiului Luigi Micheletti are două caracteristici principale: extinderea Muzeului cu exemple concrete de proiecte inovatoare și creative, dar și interpretări ale colecțiilor plus implicarea activă în dezvoltarea fenomenului cultural.’’, a declarat Ciprian Anghel Ștefan, managerul general al Muzeului ASTRA.

Membri juriului care au decis ca Muzeul ASTRA să primească premiul Luigi Micheletti și-au motivat deciza prin următoarele rânduri:

,,Muzeul ASTRA este profund implicat în legătura cu diferitele etnii, minorități și poveștile lor. Instituția depune un efort mare în completarea acestui lucru cu festivități, piese de teatru și demonstrații. Proiectul Patrimoniu Deschis este un excelent exemplu al importanței colaborării dintre instituțiile culturale din diferite țări și poate fi un pol în dezvoltarea tuturor partenerilor și a lumii muzeelor ca atare. Astfel de bune practice se pot obține doar cu finanțare corespunzătoare, desigur. ASTRA este un proiect inovativ, creative, un muzeu viu în aer liber, organizând colecția sa uriașă și bogată într-un mod care evidențiază astăzi fapte precum migrația, durabilitatea și biodiversitatea. Felicitări pentru ceea ce s-a obținut până acum și așteptăm cu nerăbdare să vedem și mai multe inovații în viitor!”

In anul 2019 Muzeul ASTRA a câștigat și derulat 8 proiecte cu finanțare nerambursabilă natională și internațională în valoare de 1.092.048 lei. În același timp, Muzeul ASTRa a pregătit și depus spre finanțare alte 3 proiecte majore în valoare totală de aproape 3 milioane de euro.

Astra Film 2019, un eveniment de asemenea de nivel international, ajuns la cea de-a XXVI-a ediție. Festivalul Internațional Astra Film de la Sibiu a prezentat între 14 și 20 octombrie o selecție a celor mai recente 126 de filme realizate în 45 de țări ale lumii. 47 de titluri din 4 secțiuni competiționale au intrat în cursa pentru premiile Astra Film Festival 2019. Programul a fost completat de zeci de filme de excepție, grupate după subiectele abordate în 12 programe tematice speciale, care au adus pe marele ecran subiecte contemporane.

În 2019 au fost organizate peste 2000 de ateliere și demonstrații meșteșugărești, în care au fost implicați peste 3000 de meșteri, artizani și animatori culturali. De asemenea, au fost puse în scenă 270 ateliere și demonstrații culinare. În acest an, la Muzeul ASTRA au fost organizate 756 ateliere educative și de interpretare a patrimoniului. La capitolul realizări în domeniul conservării și restaurării, în 2019 Muzeul ASTRA a participat la patru saloane international de restaurare și patrimoniu. Este vorba despre Târgul Internațional pentru Patrimoniu Material si Imaterial Paris – susținerea Atelierului de restuarare textile și la Târgul Internațional Pentru Patrimoniul Cultural EXPONATEC – Koln Germania, Salonul Internațional de Restaurare de la Leipzig și Salonul Internațional de Patrimoniu de la Ferara. Au fost făcute 68 lucrări – intervenții de restaurare monumente, 5 lucrări de reconstrucții monumente, lucrări de înlocuire învelitori la 17 monumente, 34 lucrări diverse, amenajare expoziții și manifestări, 90 obiecte restaurate, 1739 obiecte conservate , 152 intervenții conservare monumente și 188 obiecte restaurate.