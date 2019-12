GALERIE FOTO: Junii Sibiului sărbătoriți la Consiliul Județean pentru cei 75 de ani împliniți

⇓ Ascultă știrea ⇓

Născut din pasiunea care a dăinuit peste generații, Ansamblul Folcloric Profesionist “Cindrelul – Junii Sibiului” împlinește 75 de ani de când ne transmite prin spectacolele susținute iubirea pentru tradiție, pentru portul popular, pentru dansul și cântecul tradițional. În România, aproape nu mai există spectacol folcloric de amploare națională fără Junii Sibiului. Președinta Consiliului Județean Sibiu a organizat azi, 20 decembrie 2019, o ceremonie în cadrul căreia a felicitat public membrii Ansamblului Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului pentru cei 75 de ani de existență și întreg colectivul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Cindrelul – Junii Sibiului” pentru rezultatele deosebite din 2019.

“La ceas aniversar, recunoștința noastră merge către cei care au făcut posibile aceste realizări, de la fondatorul și maestrul Ioan Macrea la fiica sa Silvia Macrea, care s-a pus în slujba misiunii de a duce mai departe patrimoniul nostru cultural, precum și către toți artiștii ansamblului care aduc bucurie iubitorilor de dansuri și muzică populară și care alină dorul de țară prin spectacolele pentru românii de pe alte meleaguri. Se cuvine să ne înclinăm în fața talentului și dedicării pe care o au acești oameni minunați și le dorim mult succes pe mai departe! La mulți ani!!!” a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

În cei 75 de activitate, Ansamblul Folcloric Profesionist “Cindrelul – Junii Sibiului” , cel mai longeviv ansamblu din țară a evoluat cu cei aproape 3.800 de dansatori până acum în peste 45.000 de spectacole în România, întreaga Europă, America de Nord, Asia şi Africa, acumulând peste 200 de premii naționale și peste 100 de premii internaționale.

“Încep prin a spune un Mulțumesc sincer și din tot sufletul, un Mulțumesc ce reprezintă gândurile întregii echipe a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu. Iată, încheiem anul 2019 cu o festivitate specială, organizată din inițiativa Consiliului Județean Sibiu, care și-a dorit să treacă pragul casei Junilor Sibiului și să ne ofere distincții ce încununează activitatea de 75 de ani a atâtor generații de artiști ai Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”. În același timp, aceste medalii aniversare sunt o recunoaștere a muncii depuse de actuala generație de artiști, generația de aur a Junilor Sibiului.

2019 a fost un an greu, dar cu multe satisfacții: am fost aplaudați pe scene din România, Europa și America, am fost decorați de Excelența Sa Klaus Iohannis, Președintele României, cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, iar astăzi avem onoarea să primim medalii din partea Consiliului Județean Sibiu, instituția care patronează activitatea noastră și ne oferă un sprijin remarcabil.

Suntem iubiți în străinătate, suntem iubiți acasă! Prețuirea și dragostea cu care ne înconjurați sunt cea mai mare satisfacție pentru un artist și pentru noi, ca instituție. Mulțumim din suflet conducerii Consiliului Județean Sibiu, întregului aparat administrativ și consilierilor județeni pentru modul în care promovați cultura tradițională. Junii Sibiului sunt onorați să reprezinte județul Sibiu și cred că împreună reușim să creăm evenimente emblematice pentru identitatea noastră culturală“ a declarat Silvia Macrea managerul CJCPCT.