VIDEO Daniela Cîmpean ”Voi candida din nou pentru a duce la final un proiect pe care puțini și l-ar fi asumat„

Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a afirmat încă o dată că ia în calcul o nouă candidatură pentru șefia județului. Spune că principalul motiv pentru care a luat decizia este finalizarea unui proiect de importantă majoră pentru sibieni.

”Da, am luat în calcul această posibilitate, dacă voi avea din nou susținerea partidului. am și o motivație serioasă- finalizarea proiectului noului spital al județului, acesta fiind și motivul pentru care am ales să candidez prima dată. Este un proiect pe care puțini și l-ar fi asumat, pentru că din punct de vedere politic, dacă îl anunți și nu îl faci, te îngroapă. Ori eu provenind din privat, și putând să mă întorc oricând la profesia mea de avocat, am avut tăria și posibilitatea să mi-l asum. Vreau să îl duc până la capăt și apoi voi putea să spun că am dat ceva societății”, spune Daniela Cîmpean.