VIDEO Infrastructura județului Sibiu, locul în care au intrat cei mai mulți bani europeni

Infrastructura rutieră a județului Sibiu este una din prioritățile Consiliului Județean, spune Daniela Cîmpean. Președintele instituției are în plan atragerea de noi fonduri europene pentru acest sector.

Cele mai multe fonduri europene- 100 milioane de euro, fonduri nerambursabile- au fost atrase către partea de infrastructură a județului. Aici intră atât cea rutieră, cât și administrație sau mediu economic.

Dar, partea care ”doare„ cel mai tare este infrastructura rutieră. ”La fiecare întâlnire cu investitorii sau primarii, asta am auzit- vrem drumuri bune. așa că mi-am dat seama că este un domeniu care trebuie îmbunătățit, iar aici am încercat să investim destul de mult. În ultimii aproximativ doi ani, după ce am atras fonduri europene, am început lucrările pe aproximativ 20@ din drumurile județului. vom continua și în perioada următoare, când avem în plan drumul către Păltiniș sau modernizarea și lărgirea parcării de la lacurile Ocna Sibiului și a drumului către aici. Vom licita și studiul de prefezabilitate pentru centura de sus și avem în plan reabilitarea drumului care leagă Săliștea de Jina. ”, spune Daniela Cîmpean.

Între timp, trei mari drumuri județene sunt în plină reabilitare: Mediaș- Bârghiș, Agnita- Sighișoara și Ocna Sibiului- Țapu.

Din bani proveniți prin Programul Național de Dezvoltare Locală Consiliul Județean Sibiu lucrează pe drumurile Slimnic- Păuca, Copșa Mică- Motiș, Ocna Sibiului- Topârcea.