Neagoe demisionează după ce FC Hermannstadt învinge Poli Iași cu un gol

⇓ Ascultă știrea ⇓

FC Hermannstadt a invins Poli Iași, în etapa a 22-a din Liga 1. Sibienii au câștigat cu 1-0, cu un gol marcat în minutul 12. Antrenorul Eugen Neagoe renunță la echipă.

Hermannstadt a părăsit penultimul loc din clasament, în urma succesului în fața echipei antrenate de Mihai Teja. Singurul gol al meciului a venit în minutul 12, prin Romario. Șutul brazilianului de la marginea careului a fost deviat de un adversar, iar portarul Târnovanu nu a mai putut să intervină. Sibienii au dominat întreaga partidă și nu le-au lăsat celor de la Poli Iași prea multe ocazii de gol. Trupa lui Teja a terminat duelul de la Sibiu cu un singur șut pe spațiul porții. FC Hermannstadt trece pe locul 10 în Liga 1, cu 23 de puncte. Poli Iași a coborât un loc, până pe poziția a 11-a, cu un punct mai puțin decât adversarii de sâmbătă.

🎥 Conferință de presă A.F.C.Hermannstadt🎤Eugen Neagoe, antrenor principal A.F.C.HermannstadtPauză pe Municipalul sibian ⚽ FCH🆚Poli Iași1️⃣-0️⃣📅21.12.2019🏟Stadionul Municipal📍Sibiu Publicată de FC Hermannstadt pe Sâmbătă, 21 decembrie 2019

,,Cred că am avut rezultate bune. Când am venit, echipa era mai jos. Am pierdut doar două jocuri de când sunt eu aici, contra FCSB și U Craiova. Îmi pare rău că nu am reușit să strângem mai multe puncte, mă refer aici îndeosebi la acele meciuri în care am fost egalați în ultimele minute. Am fi putut fi pe locul 8 în acest moment. Le-am transmis jucătorilor să aibă încredere în ei în continuare. Suporterilor vreau să le mulțumesc din suflet că au fost alături de noi și că au fost alături și de mine. Decizia mea este să plec, chiar dacă am avut o relație foarte corectă cu conducerea acestei echipe, cu stafful și cu finanțatorii.”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt

Conducerea A.F.C. Hermannstadt a anunțat că respectă decizia exprimată public de antrenorul Eugen Neagoe urmănd să anunțe schimbările ce vor interveni în cadrul staffului și numele unui viitor antrenor principal al echipei.

Please enable JavaScript





FC Hermannstadt: Cristiano – Luchin, Viera, Rimane, Opruț – Romario, Dâlbea, Offenbacher – Petrescu, Yazalde, Cordea

Poli Iași: Târnovanu – Onea, Frăsinescu, Diallo, Radu – Passaglia, Lushaj – Horșia, Bîrnoi, Platini – Bălan