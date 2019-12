The New York Times laudă Târgul de Crăciun din Sibiu – „Un târg modern, în stil transilvănean”

Publicația The New York Times a lăudat Sibiul și Târgul de Crăciun, menționând, într-un articol, că în vechiul oraș din inima Transilvaniei se resimte spiritul săbătorilor. „Un târg modern, în stil transilvănean”, au scris jurnaliștii. Târgul de la noi este asemănat cu cele din Germania.

În articolului din The New York Times este amintit faptul că târgurile de Crăciun din Germania sunt destinațiile preferate ale turiștilor, însă orașul din inima Transilvaniei este în plină sărbătoare. Spiritul Crăciunului se resimte aici datorită mirosului dulce al vinului care se plutește în aer, datorită bradului înalt din mijlocul pieței, datorită patinoarului micuț și datorită atracțiilor pentru copii.

Jurnaliștii de la NY Times amintesc că orașul medieval Sibiu a renăscut odată cu primirea titlului de Capitală Culturală Europeană, în anul 2007. De atunci, numărul turiștilor a crescut considerabil, de la aproximativ 180.000 în 2007, la 406.000 în anul 2018. De asemenea, jurnaliștii scriu despre istoria orașului. „Sibiul a urmărit de secole modelele și tradițiile din Germania, Luxemburg și Belgia. Sașii transilvăneni au construit în trecut orașe și sate, care încă mai domină în peisajul de astăzi. Orașul vechi Sibiu, cunoscut ca Hermannstadt, are aspectului unui oraș german. Vizitatorii pot fi surprinși să întâlnească oameni care vorbesc fluent limba germană, în magazine, restaurante și muzee. Klaus Iohannis a fost primarul orașului timp de 14 ani, înainte să fie ales ca președinte al Românei”, scrie The New York Times.

În articol sunt amintite lucrurile pe care turiștii le pot vedea în Târgul de Crăciun. „Printre căsuțele de lemn ale Târgului de Crăciun, 110 în acest an, vizitatorii vor găsi toate ingredientele tradiționale ale unui târg din Germania, dar cu accente românești. Comercianții din toată România oferă jucării și decorațiuni din lemn. Găsim prăjituri, asemănătoare cu turda dulce găsită în Germania, dar și kurtoskalacs. Comercianții locali vând brânză din fermele din apropiere”, se mai arată în articol.

Jurnaliștii au vorbit și cu organizatorul Târgului de Crăciun, Andrei Drăgan, care le-a spus că încearcă să le ofere vizitatorilor o experiență de înaltă calitate, astfel că, în fiecare an, o treime din comercianți sunt schimbați, pentru o diversitate mai mare.

Sursa: The New York Times