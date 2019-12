Asociația „Ateliere Fără Frontiere” a donat 450 de calculatoare școlilor din comunități defavorizate

⇓ Ascultă știrea ⇓

Asociația Ateliere Fără Frontiere anunță finalizarea livrării celor 450 de calculatoare recondiționate donate în ediția a doua a EduClick – Dăm Click pe România 2019, echipamente destinate școlilor, instituțiilor publice și organizațiilor non-profit care lucrează cu tineri și copii din comunități defavorizate, într-un program național în care Societe Generale European Business Services este partener principal.

Cele 450 de calculatoare donate au fost livrate către 23 de unități școlare și către 7 instituții publice sociale și organizații neguvernamentale din 20 de județe, după ce proiectele educaționale propuse de acestea au fost selectate dintre toate cele 144 de înscrieri în competiție.

„La începutul lui 2020, copiii și tinerii dintr-o serie de comunități defavorizate, unii dintre ei cu nevoi speciale, vor avea acces la calculatoarele de care profesorii, învățătorii și terapeuții lor aveau mare nevoie pentru implementarea de proiecte dedicate formării de competențe digitale, modernizării modului de predare și încurajării elevilor să se implice în activități extrașcolare menite să le stimuleze creativitatea și interesul pentru școală. Cele 450 de calculatoare recondiționate de persoanele vulnerabile, excluse și marginalizate care lucrează în atelierul reconect al asociației creează oportunități de dezvoltare pentru elevi acolo unde acestea lipseau până mai ieri”, a declarat Damien Thiery, Director General al Ateliere Fără Frontiere.

„EduClick – Dăm Click pe România 2019 a fost o experiență inedită pentru voluntarii noștri care au participat la jurizarea aplicațiilor câștigătoare. Proiectele laureate, printre care unele pentru formarea de competențe TIC în rândul elevilor, alfabetizarea digitală a copiilor cu nevoi speciale sau transformarea procesului de predare învățare în mediul rural, vor atinge 6.389 de beneficiari finali – elevi, profesori și specialiști în educația celor cu nevoi speciale. Parteneriatul pe termen lung cu Ateliere Fără Frontiere se integrează cu angajamentul SG EBS față de comunitate și cu misiunea noastră de a promova reciclarea deșeurilor electronice și a ne reduce amprenta de carbon. De aceea, vom continua să sprijinim soluții inovatoare pentru promovarea dezvoltării durabile care îmbină soluții pentru comunitate, economie și mediu”, a declarat Roxana Pătrașcu, Communication & PR Manager al Societe Generale European Business Services.

Programul EduClick – Dăm Click pe România a fost sprijinit și în 2019 de Up România și Fundația Up. “Ateliere Fără Frontiere încheie anul cu succes, reușind să susțină accesul la educație și informare pentru zeci de mii de beneficiari din România. E minunat că și calculatoarele ultimei ediții au ajuns, toate, la destinație, astfel încât Crăciunul aduce mai multă speranță celor care au atât de mare nevoie de suport din partea noastră, a tuturor. Ne bucurăm că și noi, Up România și Fundația Up, am făcut parte și anul acesta din povestea frumoasă a platformei EduClick, sprijinind Ateliere Fără Frontiere în susținerea dezvoltării competențelor digitale și în facilitarea accesului la educație și informare pentru copii, adolescenți și adulți din întreaga țară”, a declarat Elena Pap, Director Regional (România, Moldova, Bulgaria, Serbia & Grecia) în cadrul Grupului Up.

Dana Antohie, coordonator de proiect al Școlii Gimnaziale Nr. 5 din Galați, spune că, după primirea calculatoarelor din ediția a doua a programului EduClick – Dăm Click pe România 2019, „ora de informatică a devenit mai atractivă și pentru simplu fapt că nu mai stau câte 3-4 copii la un calculator, iar timpul de răspuns al acestora este cu mult mai scurt decât cel cu care erau obișnuiți”. Un alt coordonator de proiect a punctat și nevoia copiilor de a accesa conținutul de pe CD-urile incluse în manualele actuale, atât în învățământul primar cât și în cel gimnazial – „vrem ca aceste CD-uri să nu mai fie bibelouri în școala sau în bibliotecile copiilor”.

În 2019, asociația Ateliere Fără Frontiere a donat prin cele două ediții ale programului Dăm Click pe România 1.459 de calculatoare, din totalul de aproape 2.500 alocate donațiilor către proiecte educaționale derulate în beneficiul comunităților defavorizate prin intermediul platformei EduClick.