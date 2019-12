VIDEO Polițiștii sibieni îl ajută pe Moș Crăciun să ajungă la copiii din județ cu cadouri

⇓ Ascultă știrea ⇓

Moș Crăciun și-a pierdut renii și, din cauză că nu avem nici zăpadă, întâmpină probleme, astfel că nu poate ajunge la timp la toți copiii cuminți din județul Sibiu. Polițiștii sunt la datorie și de această dată, astfel că îl vor ajuta pe moș să împartă cadourile.

Poliția Sibiu a realizat un clip video, prin intermediul căruia oamenii legii doresc să le transmită tuturor sibienilor „Sărbători fericite”. Polițiștii sunt în acest an „ajutoarele moșului”, deoarece acesta a rămas fără reni și nu mai poate ajunge în casele copiilor.

Ajutoarele lui Moș Crăciun, în verde reflectorizant Dați dovadă de echilibru și prudență în tot ceea ce faceți!SĂRBĂTORI ÎN BUCURIE VĂ DORIM! Publicată de Politia Sibiu pe Marţi, 24 decembrie 2019

„Uite care e problema, am sunat la 112 și nu cred oamenii că eu sunt Moș Crăciun cel adevărat. Și uite ce am mai pățit, am rămas fără reni. Le-a fost foame și lor și le-am dat drumul pe aici să mănânce câte ceva și nu i-am mai găsit. Văd că nu-i nici zăpadă și le-am propis tuturor copiilor din Sibiu și din împrejurimi că mă țin și anul ăsta de cuvânt. Vă cer sprijinul dumneavoastră să mă ajutați să ajung la copilași”, a spus Moș Crăciun.

Polițiștii sibieni nu au stat pe gânduri și l-au luat pe moș Crăciun cu autospeciala de Poliție. Cu ocazia clipului, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu vă urează tuturor Sărbători Fericite.