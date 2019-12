VIDEO Primarul Sibiului – „Regiune Gastronomică Europeană a fost un proiect controversat”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană este pe final. Primarul Astrid Fodor spune că oamenii l-au comparat cu programul Capitală Culturală Europeană, chiar dacă cele două sunt extrem de diferite, motiv pentru care au apărut multe controverse pe acest subiect.

„Este un proiect care a fost bine primit pe plan național. A fost un proiect controversat în Sibiu, o parte din media a contribuit la această controversă, dar eu sunt de acord, căci controversele sunt bune, de acolo se nasc idei, de acolo vezi ce nu e bine. Din punctul meu de vedere, în primul rând, s-a plecat de la bun început de la o confuzie, s-a comparat acest proiect cu Capitala Culturală. N-au nicio legătura una cu cealaltă. Este un proiect care nu este finanțat de Uniunea Europeană, deci dacă pentru Capitala Europeană s-au dat bani mulți pentru proiecte, aici nu este vorba de așa ceva. A rămas să fie finanțat de cele trei instituții publice: Consiliul Județean, Primăria Sibiu și Primăria Mediaș. Restul aveau alte atribuții. Și sponsorii care s-au putut atrage în acest proiect. În al doilea rând, la Capitala Culturală, era o singură instituție care stabilea tot. aici suntem șase parteneri, ulterior am devenit chiar șapte parteneri. E greu ca toți să gândească în aceeași direcție. Trăgând linie, a fost un proiect reușit. Zic a fost, pentru că el este un proiect care trebuie să producă efecte pe termen scurt, mediu și lung. În afara că dorește să promoveze gastronomia locală, el are și o latură educativă și o latură de cercetare de care s-a ocupat ULBS. Au fost foarte multe evenimente. Noi am avut în agenda culturală, din 2018, am finanțat 25 de proiecte gastronomice, iar în 2019 tot 25 și au fost peste 30 de proiecte cu elemente gastronomice. Toate aceste evenimente au fost foarte bine vizitate. Producătorii locali au avut posibilitatea să își prezinte produsele, au intrat în contact cu zona HORECA. Mai mult, dacă nu ar fi fost acel contract cu LIDL, mulți nu și-ar fi văzut produsele lor în clipuri publicitare. A fost pentru prima dată când produse locale au apărut în clipuri publicitare difuzate pe marile televiziuni, în cadrul unei firme cu mare potențial. Să luăm partea cea plină a paharului”, a spus Astrid Fodor, primarul Sibiului.