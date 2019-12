CSU Sibiu joacă sâmbătă cu U-BT Cluj Napoca în Cupa României

⇓ Ascultă știrea ⇓

Baschetbaliștii sibieni joacă sâmbătă, în deplasare la U-BT Cluj Napoca, meciul tur al sferturilor de finală din Cupa României. Partida se va disputa de la ora 17:00, în Sala Polivalentă din Cluj și va fi transmisă LIVE pe DigiSport4.

BC CSU Sibiu pleacă astăzi spre Cluj Napoca pentru un nou duel cu echipa ce are cel mai bun parcurs în campionat, până în acest moment. Deținătoare a trofeului Cupei României 2019, BC CSU Sibiu va încerca să facă tot posibilul pentru a se întoarce la Sibiu cu o victorie după meciul tur al sferturilor competiției.

Înaintea partidei, Dan Fleșeriu a declarat: ”Un meci extrem de greu cu Clujul, dublă partidă, în Cupa României și nu avem voie să facem pași greșiti pentru că este o competiție eliminatorie. Spre deosebire de campionat, când în PlayOff se face diferența, aici nu mai ai timp să repari dacă nu reușești să joci bine de la început. Ne așteaptă două meciuri grele, împotriva lor, îi cunoaștem, am avut ultima etapă aici, acasă și am fost aproape de a câștiga. Nu avem decât să facem un meci mai bun, mâine, cu o apărare mai bună decât am făcut casă, și să încercăm să venim cu o victorie de la Cluj”, a spus antrenorul BC CSU Sibiu.

Returul meciului din Cupa României se joacă la Sibiu în 15 ianuarie 2020. În campionat, BC CSU Sibiu se va duela în 4 ianuarie 2020, pe teren propriu, cu CSM Oradea. Biletele pentru această partidă vor fi puse în vânzare online luni, pe www.bc-csusibiu.ro/bilete și pe www.kompostor.ro