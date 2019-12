Este oficial – Începe construcția primei grădiniței din ultimii 30 de ani la Șelimbăr

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primăria Șelimbăr a lansat licitația pentru construirea primei grădinițe din comună, după 1989. Ofertele se pot depune până în 11 februarie 2020, iar primarul Marius Grecu speră ca în martie să înceapă efectiv lucrările.

Valoarea estimata a investiției este de aproximativ 4.190.000 lei, iar un termen optimist pentru inceperea lucrărilor ar fi luna martie 2020, dacă timpul va permite.

Conform proiectului, suprafața totală a clădirii va trece de o mie de metri pătrați. La demisol este prevăzută o spălătorie uscătorie, spații tehnice și cameră pentru centrala termică. La parter sunt prevăzute două săli și dormitoare pentru grupele mici, birouri și grupuri sociale pentru educatori, copii și persoane cu dizabilități, precum și bucătărie și o sală polifuncțională. La etajul întâi este loc pentru grupele mijlocii, iar la etajul al doilea sunt prevăzute spații pentru grupele mari.

”Îmi doresc ca in cel mai scurt timp să continuăm procedurile pentru construirea altor grădinițe in zona Brana-Triajului (identificare si achiziție teren), precum și in Cartierul Tineretului, acolo unde există deja certificat de urbanism eliberat si a fost achiziționată proiectarea”, a declarat Marius Grecu, primarul Șelimbărului.