Ce facem de Revelion în județul Sibiu – Petrecere pe pârtie sau în Piața Mare

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibienii care nu și-au făcut încă planuri pentru Revelion și nu vor să petreacă noaptea dintre ani în sufragerie, uitându-se la televizor, au de ales între câteva alternative extrem de atrăgătoare. Aici, locurile nu au fost încă „ocupate”. Vorbim despre Piața Mare din Sibiu, dar și despre Păltiniș.

Pentru noaptea dintre ani este cam târziu acum să mai găsiți un loc liber în cluburi sau restaurante. Dar, există cel puțin două alternative în județul Sibiu unde locurile sunt încă „neocupate”: Piața Mare și Păltiniș.

Concerte cu The Motans, Feli și alți artiști de Revelion în Piața Mare din Sibiu

The Motans, Feli, Corina Chiriac, Luminița Anghel, Daniel Iordăchioaie și Adrian Daminescu vor urca pe rând pe scena din Piața Mare cu începere de la ora 21.30. La miezul nopții, intrarea în noul an va fi marcată cu un spectacol de artificii. Costul programului artistic, al logisticii și scenotehnicii, precum și al show-ului pirotehnic însumează 800.000 de lei. Contractul a fost semnat în urma unei proceduri de achiziție. Intrarea la spectacolele din Piața Mare este liberă.

Revelion pe pârtie la Arena Platoș – Party și multe surprize

Ca în fiecare dintre ultimii ani, Revelionul e întâmpinat în complexul de ski și snowboard Arena Platoș Păltiniș pe pârtie, cu un show spectaculos și o grămadă de surprize pentru cei ce vor să treacă în noul an pe schiuri. În seara de Revelion, la ora 22, toate instalațiile de transport pe cablu se vor deschide, gratuit, pentru schiori și snowboarderi. La miezul nopții, instructorii școlii de ski și snowboard vor coborî principala pârtie a complexului cu torțe colorate iar ratrack-urile vor lansa sute de artificii spre cer. Petrecerea dintre ani se va muta, apoi, în apreski și în jurul butoaielor cu foc, pe ritmul muzicii lui FunkyDrop, DJ-ul ce va anima petrecerea din seara de Revelion.

Petrecere de Revelion în Cotton Pub Sibiu

Sibienii pot petrece noaptea dintre ani și în Cotton Pub. Petrecerea începe la ora 21.00. Se va mânca, se va bea și se va dansa. Distracția este garantată și de această dată. Detalii despre eveniment AICI.

Medieșenii se vor bucura de focul de artificii

În noaptea dintre ani, medieșenii se vor bucura de un minunat foc de artificii. Primarul din Mediaș va fi prezent, la miezul nopții, în centrul orașului, unde va ciocni un pahar de șampanie cu medieșenii prezenți.