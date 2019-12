Lector de la Universitatea din Sibiu implicat într-un scandal la o emisiune de folclor de la TVR

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vasile Chira, lector la Universitatea ”Lucian Blaga” și la Facultatea de Teologie din Sibiu, aduce acuze unui jurat al emisiunii ”Vedeta Populară” de la TVR. Bărbatul este nemulțumit că a fost eliminat din concurs, scrie capital.ro.

Vasile Chira, concurentul eliminat în semifinala concursului Vedeta Populară de la Televiziunea Națională, a răbufnit sâmbătă pe Facebook la adresa unuia dintre cei prezenți în juriul concursului.

Om de cultură multidisciplinar

Chira, care s-a prezentat ca un om de cultură multidisciplinar, fiind în prezent membru al Uniunii Scriitorilor, președinte al Institutului pentru Studii Pluri-, Inter- și Transdisciplinare, precum și lector la două universități din Sibiu, nu a ezitat să își arate nemulțumirea cu privire la eliminarea sa din concurs, pe care o consideră prematură.

Supărarea concurentului s-a îndreptat cu precădere către unul din membrii juriului, interpreta de muzică populară Cornelia Rednic, pe care singur recunoaște, în mesajul postat pe internet, că nu o tratează cu prea multă eleganță:

Lipsă de eleganță

”Ceea ce m-a necăjit mai mult nu este faptul că am căzut în Semifinală , ci faptul că acea doamnă jurată, culmea, maramureşeancă de-a mea nu a înţeles nimic din explicatiile mele lingvistice, istorice, estetice, folclorice, etnomuzicologice pentru care am introdus strofa din Mioriţa in limba română.

Natural, pentru astfel de aserţiuni (care nu au fost date la Televizor ) e nevoie de o brumă de cultură, ceea ce Doamnei cu pricina îi lipseşte cu desăvârşire. Imi pare rău că trebuie să evaluez în acest fel o fiinţă de sex feminin. Nu e elegant din partea mea. Dar nu am ce face dacă nedespărţitul cuplu: prostia şi fudulia bântuie şi sexul frumos”, a scris Vasile Chira pe Facebook.

”Jurata furioasă a bătut din picior”

”În loc ca această jalnică hipochimenă, falsă vedetă, parvenită în tot ceea ce face, să aprecieze structurile muzicale melismatice, isonul pe tonică, maniera ancestrală polifonică , aspectul estetic , colajul tematic , permanenţa motivului mioritic în spaţiul balcanic etc, se înfurie şi bate din picior”, a adăugat el.

”Practic, jurata furioasă, deschizând discuţia despre incorectitudinea de a cânta ultima strofă în limba română, nu a făcut decât să îşi contrazică producătorul artistic al emisiunii. Dacă această Doamnă producător îmi spunea că nu e bine, ca există astfel de oprelişti, renunţam la strofă, cântam doar cântecul aromân.

Ceea ce s-a întâmplat a fost o jignire adusă comunităţii aromânilor din România ! Nu m-aş fi gândit că e o crimă să cânţi o strofă în limba română , dupa ce ai cântat câteva strofe din limba soră dulce cu a noastră!”, a explicat în continuare fostul concurent, frustrat de decizia juriului.

Când se va ține finala

Trebuie menționat că la proba în care concurenții trebuiau să interpreteze o melodie din folclorul minorităților naționale, lui Vasile Chira i-a căzut, în urma tragerii la sorți, folclorul comunității aromâne. El a interpretat o piesă în aromână, alături de mai mulți membri ai comunității, dar la final a adăugat și o strofă în română.

Acest lucru a atras nemulțumirea întregului juriu, nu doar a unui singur jurat, ceea ce i-a adus depunctarea ce a dus, în cele din urmă, la eliminarea sa din concurs.