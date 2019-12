VIDEO FOTO – Zăpadă artificială în Moscova în cea mai caldă lună decembrie din ultimii 140 de ani

Temperatura a rămas la valori pozitive la Moscova, astfel că autoritățile au decis să apeleze la camioane cu zăpadă artificială pe care au adus-o în centrul orașului pentru o competiție sportivă. Imaginile prezentând procesul de livare a zăpezii artificiale au fost însoțite de ironii pe rețelele sociale pornind de la faptul că în Moscova, în mod obișnuit, problema este deszăpezirea care costă milioane de dolari.

“Asta-i toată zăpada de la Moscova. E păzită în Piața roșie”, a glumit un utilizator de pe Instagram care prezenta o fotografie realizată în apropiere de Kremlin.

Valorile termice înregistrate la Moscova sunt la cele mai mari valori din istoria de 140 de ani a înregistrării temperaturii. Pe 18 decembrie s-au înregistrat 5,4grade celsius, depășind cea mai mare valoare înregistrată în această lună, care data din 1886.

Vremea blândă a afectat hibernarea animalelor de la grădina zoologică din Moscova și a făcut să înflorească liliacul și magnoliile de la grădina botanică a Universității de Stat.

Ninsorile încep în Rusia în octombrie sau noiembrie. De data aceasta, cantitățile de zăpadă care au căzut nu au reușit să reziste la Moscova, topindu-se rapid.

No snow in Moscow this December so it seems like the government decided to import some snow for New Year festivities (?!) 😅🙈 pic.twitter.com/kRKQXy45R2

— Varia 🎪 (@variainayurt) 28 decembrie 2019