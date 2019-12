O micuță din Sibiu are nevoie de noi – Eliana a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală malignă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Eliana Maria Robas are doi anișori și patru luni. Într-un timp foarte scurt, viața a supus-o unor greutăți dureroase. Majoritatea timpului și l-a petrecut prin spitale, fiind diagnosticată, în luna mai a acestui an, cu tumoare cerebrală malignă. Viața micuței din Sibiu stă în mâinile oamenilor cu suflet mare. Ajutați-o pe Eliana să trăiască!

Ioan și Simona, părinții Elianei Maria, spun că fetița este, pentru ei, cel mai frumos cadou primit vreodată. „Cel mai frumos cadou pe care viața ți-l poate da este să devi părinte. Să îți ți copilul în brațe, să îi simți mirosul, să te bucuri de creșterea copilului pe zi ce trece, să te bucuri de zâmbetul copilului, de curiozitatea și de sănătatea lui”, mărturisesc părinții fetiței.

În luna august 2017, cei doi sibieni au primit cel mai frumos cadou: pe Eliana. Aceștia povestesc că micuța era copilul perfect. Eliana era o fetiță plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze. Viața de familia a fost mai mult decât perfectă, până când, în primăvara anului 2019, cu toții au primit cea mai grea lovitură. La doar un an și opt luni, Eliana a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală malignă (Ependimom la creierul mic de gradul III).

„În primăvara anului 2019, am observat că fetița noastră, din senin, stătea ore întregi șezută și se ținea de pereții camerelor. Când se ridica în picioare, evita să pășească singură. Afară îi era frică să calce pe iarbă. Am sesizat că ceva nu e bine. După mai multe analize și consultări, medicii au descoperit că Eliana Maria are o presiune craniană ridicată, având dificultăți majore cu echilibrul. Șocul groaznic a fost după ce ni s-a zis că Eliana Maria, la doua un an și opt luni, e diagnosticată cu cel mai urât diagnostic din lume: tumoare cerebrală malignă, mai exact Ependimom la creierul mic de gradul III”, spun părinții fetiței.

În luna mai 2019, Eliana a fost internată în Cluj și operată de urgență. Medicul a extras tumoarea, care avea o mărime de 6 cm x 4 cm și 9 mm grosime. După intervenția chirurgicală, au urmat opt cure de citostatice la Institutul Oncologic „Ion Chirincuța” Cluj. După fiecare cură, recuperarea a fost extrem de grea. Însă speranța i-a făcut pe părinți să meargă mai departe și să fie puternici. „Acum, în decembrie 2019, Eliana are doi ani și patru luni. Ultimele opt luni din viața ei și le-a petrecut în spital, crescând aici, învățând să vorbească aici, jucăriile ei fiind branulele și seringile, neavând o copilărie așa cum un copil ar fi avut nevoie. Cu durere în inimă privim către Eliana, care cu lacrimi în ochișori întinde mâna către medici, să fie străpunsă cu seringi și ace de fel și fel”, spun, îndurerați, părinții micuței.

Spre sfârșitul tratamentului cu citostatice, viața i-a lovit din nou, într-un mod zguduitor. La RMN-ul făcut în 20 decembrie, părinții au aflat că tumoarea a recidivat. A crescut iarăși, de această dată având o mărime de 20 mm x 16 mm. Din nefericire, curele de citostatice nu au reușit să elimine celulele canceroase. Eliana va fi operată din nou în 10 ianuarie 2020. „De Crăciun, pe 24 decembrie, i-a fost administrată a noua cură de citostatice, în mod preventiv, pentru că medicii nu știu cu ce rapiditate ar crește tumoarea în lipsa tratamentului. Având în vedere că în România nu se poate face radioterapie până la vârsta de trei ani, medicii din Cluj recomandă terapia cu protoni, adică radiere cu protoni. Însă, la noi în țară, nu există radioterapie cu protoni. De aceea, dosarul lui Eliana a fost trimis la mai multe centre din Germania. Așteptăm răspunsul lor, însă am informați deja că costurile sunt estimate la mai mult de 160.000 de euro. Fiind o familie modestă și normală, noi nu putem acoperi aceste costuri. Apelăm în mod sincer, în mod desperat și deznădăjduit, la bunătatea dumneavostră pentru a o salva pe Eliana Maria”, au spus părinții fetiței.

Cei care doresc pot dona într-unul din conturile deschise pe numele IOAN ROBAS:

RO26 BTRL RONC RT03 6211 9201 (RON)

RO73 BTRL EURC RT03 6211 9201 (EURO)

