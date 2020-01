Yummy Yang – Mănâncă diferit în Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sărbătorile sunt la fel pentru fiecare român. Pe mesele din toate casele au avut întâietate sarmalele, salata boeuf și alte mâncăruri tradiționale pe care, pentru o perioadă, vrem să le lăsăm deoparte. Sibienii sunt însă norocoși fiindcă pot schimba meniul clasic cu unul asiatic. În restaurantele Yummy Yang și Yummy Yang City găsim preparate speciale, perfecte atunci când ne dorim o experiență culinară diferită.

Bucătarii chinezi de la Yummy Yang și Yummy Yang City pregătesc preparate proaspete pentru sibieni

Fie că alegem să mergem la fast food-ul din incinta Shopping City Sibiu, fie că mergem la noul restaurant de pe strada Doamna Stanca, preparatele sunt la fel de bune și pregătite în așa fel încât să-i satisfacă chiar și pe cei mai exigenți clienți. Mâncarea asiatică este gătită exclusiv de bucătari chinezi, veniți la Sibiu din mai toate colțurile Chinei.

Între cele două locații există câteva aspecte care le diferențiază, și anume: Yummy Yang din incinta Shopping City funcționează ca un fast food, iar Yummy Yang City de pe strada Doamna Stanca funcționează ca un restaurant. Așadar, mâncarea este diferită, dar și modul de servire al preparatelor.

Ce preparate găsim în cel mai nou restaurant, Yummy Yang City

Mai multe preparate vechi marca Yummy Yang, ce se regăsesc la fast food-ul din Shopping City, au revenit în meniul din restaurantul de pe strada Doamna Stanca. Acest lucru a fost posibil datorită sibienilor care le-au vrut înapoi.

Câteva dintre ele sunt puiul cu bambus, puiul cu usturoi și vita cu ceapă. Sunteți așteptați în restaurant pentru a descoperi singuri ce preparate s-au întors pentru voi.

All you can eat la Yummy Yang City

Cei de la Yummy Yang City vin cu o ofertă de nerefuzat pentru sibieni. Prin intermediul sistemului „All you cand eat” comanzi câtă mâncare vrei, încerci orice preparat și plătești 50 lei de persoană, în timpul săptămânii, și 60 de lei de persoană în weekend.

Livrări la domiciliu de la Yummy Yang

Sibienii care au pofta de mâncare asiatică, dar nu vor să se deplaseze într-una dintre cele două locații, pot plasa comenzi, preparatele fiind aduse până la ușa clienților. Clienții pot accesa site-ul www.yummyyang.ro, de unde își aleg ce mâncare doresc. Cei care fac comenzi de peste 50 de lei, primesc o reducere de 10%.

Rezervări pentru grupuri în restaurantul de pe strada Doamna Stanca

Cei de la Yummy Yang vin în ajutorul celor care doresc să petreacă timp cu gașca de prieteni ori cu familia într-o locație inedită. La restaurantul de pe Doamna Stanca se pot face și rezervări, telefonic. Iată aici numărul de telefon, în cazul în care dorești să ai masa asigurată în restaurant: 0737 201 112. Pentru a fi la curent cu noutățile de la Yummy Yang City, da un like paginii de Facebook și urmărește postările lor pe Instagram.