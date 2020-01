Povestea de succes a unei afaceri de familie din Sibiu – Ideea lui Ovidiu Prodea a fost una de milioane

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pasiunile pot fi transformate cu ușurință în afaceri. Iar atunci când îți place ceea ce faci, nu ai cum să dai greș. Un exemplu clar care poate susține aceste lucruri este afacerea familiei Prodea din Sibiu. De 20 de ani echipele construiesc șeminee pentru românii din toată țara, iar vestea că sunt profesioniști în tot ceea ce fac s-a răspândit repede. Vă puteți convinge singuri, doar aruncând o privire pe site-ul lor: www.pefoc.ro.

Afacerea cu șeminee, pe piață de 20 de ani

În anul 2000, afacerea șemineelor avea să intre pe piață. Ovidiu Prodea a reușit, cu ajutorul celor doi fii ai săi, să se extindă în toată țara. În prezent, în fiecare județ din România există un showroom, astfel că potențialii clienți au posibilitatea să se convingă cu ochii lor de calitatea produselor. Peste 110 echipe specializate din țară vin acum în ajutorul tău. „Eu lucrez în domeniul construcțiilor încă din anul 1986. Am lucrat 11 ani în Germania, iar în 1999 am făcut o specializare la o firmă de construcții de șeminee, iar de acolo a început toată povestea, toată această aventură. Întotodeauna mi-a plăcut să fac ceva nou, astfel că, în anul 2000, am construit primul șemineu în țară, un șemineu care funcționează și astăzi în casa unui client. Cu timpul, afacerea s-a mărit. În anul 2006, unul dintre băieții mei a intrat în afacere, iar în 2012 a intrat și celălalt fiu. Ne place mult ce facem și muncim cu pasiune”, a mărturisit Ovidiu Prodea, sibianul care a pus afacerea „PEFOC” pe picioare.

Șeminee personalizate, după preferințele clienților

La început, firma familiei Prodea importa șemineele, iar în țară se făcea doar montajul. În prezent însă, totul este personalizat – în funcție de locație, de preferințele clienților și de rezultatele pe care aceștia doresc să le obțină. „Construcția unui șemineu se face conform preferințelor clienților, respectând normele de siguranță. Sunt personalizate, la dorința clienților, cu respectarea siguranței și rezistenței. Suntem oricând disponibili pentru clienții noștri și oferim consultanță gratuită și ajutor în alegerea produselor potrivite. Oferim servicii complete, de la comercializare, producere, consultanță și transport, până la punerea în operă a produsului. Noi facem tot, tu pui pe foc!”, spune Ovidiu Prodea.

Echipele Pe Foc realizează, la comandă, orice model de șemineu, singurele restricții fiind detaliile tehnice. Construcția șemineelor se face doar cu material profesionale și calitative, astfel că fiecare model reprezintă garanția unei bune funcționalități.

Orice tip de șemineu, în casa sau apartamentul tău

Firma familiei Prodea pune la dispoziția clienților o serie de modele de șeminee. Fie că locuiești la casă, fie într-un apartament la bloc, fii convins că șemineul va schimba cu totul aspectul încăperii în care va fi amplasat. Mărimea acestora este și ea variabilă și se poate adapta oricărui spațiu.

Șeminee electrice, pe gaz, decorative sau bioșeminee – asta îți oferă cei de la Pe Foc. Sunt atât de multe modele și atât de multe variante încât parcă nu te poți hotărî. Clienții optează pentru modele moderne, dar și tradiționale. Pe site-ul www.pefoc.ro sunt prezentate mai multe tipuri din care poți alege.

Prețurile șemineelor

Prețurile fiecărui model de șemineu se stabilesc în funcție de o serie de factori. Materialele folosite au prețuri fixe, însă, în funcție de preferințele clienților, prețul final diferă de la un șemineu la altul. Factorii care sunt luați în calcul la stabilirea sumei pe care clienții trebuie să o achite sunt: amplasarea, suprafața care trebuie încălzită, gabaritul șemineului, coșul de fum, distribuția aerului și alte opțiuni suplimentare.

Colaboratori în toată țara și cursuri de specializare

De la început, Ovidiu Prodea a crezut în calitatea produselor, astfel că procesul de prestare a serviciilor este unul de înaltă calitate. „După 20 de ani suntem mulțumiți de ceea ce am realizat și suntem determinați să mergem mai departe. Dorim să fim tot mai buni în ceea ce facem, astfel că anual participăm la cursuri de specializare în Europa, pentru a ne obișnui cu toate materialele noi care ies pe piață. Ne bucurăm de cei peste 9.500 de clienți în fiecare an și suntem mândri de cele 2.000 de șeminee montate anual de echipele noastre și partenerii noștri specializați din țară”, spune Ovidiu Prodea.

Patronul afacerii sibiene spune că cele mai multe cereri pentru șeminee vin din Cluj, Suceava, Botoșani, Sibiu și București. În orașul nostru firma are patru echipe specializate cu care lucrează.

Transportul focarelor, sobelor, coșurilor de fum și materialelor aferente pentru construcția șemineelor este gratuit în toată țara. De asemenea, Pe Foc oferă și garanție de la 5 la 30 de ani pentru produsele lor.