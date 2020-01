Spectacolul „Camino real”, despre libertatea de gândire, pus în scenă la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă, pe 19 ianuarie 2020, premiera celui mai nou spectacol din repertoriu și totodată prima mare producție a anului 2020, „Camino real”, de Tennessee Williams.

Spectacolul e pus în scenă de Cosmin Chivu – regizor român stabilit la New York și Director al Programului de studii de licență în actorie și regie din cadrul Universității de Artele Spectacolului Pace, New York.

Conceptul scenografic al spectacolului este realizat de cunoscutul scenograf Andu Dumitrescu, muzica originală este compusă de artistul de origine bulgară Hristo Namliev, iar coregrafia și mișcarea scenică sunt semnate de Ianoș Pătrașcu.

Din distribuția spectacolului, în ordinea indicată de autor a personajelor, fac parte actorii: Adrian Matioc, Viorel Rață, Liviu Vlad, Marius Turdeanu, Dana Taloș, Pali Vecsei, Oana Marin, Iustinian Turcu, Diana Văcaru-Lazăr, Cristina Ragos, Codruța Vasiu, Ioan Paraschiv, Ali Deac, Ștefan Tunsoiu, Mariana Mihu, Cendana Trifan, Cezara Crețu, Andrada Oltean, Andrei Suveică.

Spectacolul va fi prezentat în avanpremieră pe 17 și 18 ianuarie 2020, la TNRS – Sala Mare, iar premiera va avea loc duminică, 19 ianuarie 2020.

Cosmin Chivu (regizor) este un artist de teatru născut în România care, în prezent, locuiește în New York, dar activează la nivel internațional, realizând producții apreciate și premiate în întreaga lume. A regizat peste 60 de spectacole profesioniste și studențești în America, Austria, Anglia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, România, Spania și Thailanda. Printre proiectele sale se numără „The Mutilated”, de Tennessee Williams, nominalizat la Drama League Awards, categoria Best Broadway Revival, bucurându-se de critici pozitive în New York Times și Time Out. Câteva dintre proiectele sale includ: „A Recluse and His Guest” de Tennessee Williams (premieră mondială), „The Remarkable Rooming House of Mme Le Monde” de Tennessee Williams (premieră la New York), „Lysistrata” de Aristofan, prezentată la 3LD New Technology Center, Manhattan New York, „Our Class” de Tadeusz Slobodzianek (cu Kathleen Turner, Ellen Burstyn, Mamie Gummer, Boyd Gaines), „More Stars Than There Are in Heaven”, premiera mondială a unei noi piese de John Guare, „Beautiful Province” de Clarence Coo, producție câștigătoare a Yale New Drama Series 2012, prezentată la Lincoln Center Theater III, „Rocky Horror Show”, producție TNRS & ULBS, „Human Condition” la FITS 2017, „Bury the Dead” de Irwin Shaw la HERE Arts Center și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ediția 2014, „Something Cloudy, Something Clear” de Tennessee Williams, produs de Festivalul Provincetown TW. În America, Cosmin a regizat peste 30 de piese la New York (Lincoln Center, Cherry Lane, The Actors Studio, HERE Arts Center, UBU Rep, The Players), Massachusetts (Festivalul T. Williams din Provincetown, Festivalul KO), California și New Jersey. Este membru pe viață al Actors Studio și membru al Lincoln Center Directors Lab. Cosmin a absolvit programe de rezidență artistică la Drama League, SDC și a beneficiat de o bursă Jack O’Brien la Old Globe, San Diego. A fondat Grupul de teatru InterArt. Spectacolele regizate de Cosmin Chivu s-au bucurat de aprecierea criticilor, primind recenzii pozitive în publicații importante în domeniu, precum New York Times, Time Out, Huffington Post, Theatermania, Variety, Howlround și multe altele. Producțiile sale au fost menționate în repetate rânduri în diverse cărți, articole, conferințe, interviuri, programe de televiziune și radiofonice.

În prezent, Chivu este Directorul Programului de studii de licență în actorie și regie din cadrul Universității de artele spectacolului Pace, New York. Pe lângă cursurile de teatru pe care le predă în prezent la Universitatea Pace, Chivu a susținut cursuri de arta actorului, improvizație, regie și dramaturgie europeană la nivel de masterat la Actors Studio Drama School, London’s Central School of Speech and Drama, Tisch School, NYU, Universitatea din Hawaii, Theatre of Changes – Atena, Grecia, Institutul de arte din Barcelona, Spania și Universitatea Chulalongkorn, Bangkok, Thailanda. Se implică activ în realizarea de noi producții și traducerea unor piese europene contemporane pentru publicul american. De peste zece ani, creează noi piese în cadrul atelierului de dramaturgie și regie al Actors Studio. Din 2012, în cadrul Centrului Artistic Schimmel, Chivu susține seria de conversații cu artiști renumiți, The Masters Series. Cosmin Chivu are un masterat în regie de teatru de la Facultatea de teatru Actors Studio, New School, New York, și o licență în actorie de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, România.

„Camino Real este un oraș la capătul lumii, situat într-un stat polițienesc, o țară nedeterminată din America Latină. Conflictul central se consumă între puterea absolută reprezentată de Gutman (alături de ofițerii săi) și de oamenii de rând în care sunt incluși vânzători de stradă, ghicitoare și prostituate. Gutman neagă singura sursă de apă rămasă pentru cei săraci și deposedați și amenință în public că o revoltă sau o revoluție ar putea duce la sfârșitul lumii.

Personajele pe care Tennesee Williams le reînvie din paginile de istorie și literatură sunt Don Quixote, Casanova, Camille și Lord Byron. Ele sunt acum contemporane, speră să-și găseacă rostul în viață și locuiesc împreună în locul în care corupția și indiferența au imobilizat și aproape distrus spiritul uman. Asistăm la o aventură plină de umor, strălucire, sărăcie, pasiune, disperare și răsfăț, un drum fără ieșire. Asemenea unui vis sălbatic, drumul eroului central, Kilroy, poate fi interpretat ca un tunel apocaliptic al condiției umane, ca un delir într-un oraș al păcatelor, sau ca o cale spre mântuire. Fost campion de box, personajul principal „cu o inimă mare cât un cap de copil”, se confruntă cu alegerile vieții sale poate pentru ultima oară. Kilroy, acest străin inocent este ispitit, jefuit, bătut, omorât și poate, la final, răscumpărat.

Piesa „Camino Real” este alcătuită dintr-un prolog și șaisprezece „răspântii”. Clădirile dintre cele șaisprezece străzi sunt populate până la refuz, învăluite de mister, de bogăție sau sărăcie și de dorințe carnale, după chipul și asemănarea ființelor care le populează. Așa cum ne indică autorul, „Camino Real” implică construirea unei lumi paralele, a unei existențe separate. În consecință, piesa nu este împărțită în acte tradiționale, ci în „răspântii”, o construcție dramatica ce reprezintă concepția modernă a timpului; una care nu este liniară, ci una fragmentată. Această fragmentare a experienței umane sugerează focalizarea instantanee asupra momentului, episodul prins în timp și înghețat în spațiu. Aici spectatorul poate rămâne în colțurile ascunse ale motivațiilor umane, unde comportamentul este pe cât de clar, pe atât de complex. Piesa refuză să accepte timpul ca secvențial sau ca ceva pe care toate ființele umane îl simt uniform. Spectatorii nu sunt doar martori oculari, sunt invitați să participe. Nu la un „joc”, nici la o „farsă predictibilă”, expozițiune-intrigă-acțiune-punct culminant-deznodământ, ci mai degrabă la o fragmentare delirantă generată de mintea umană în sine.

Mesajul central al piesei gravitează în jurul unei progresii meditative ce privește înspre libertatea de gândire și mobilitate a celor marginalizați și criminalizați vizavi de puterea absolută a forțelor restrictive”, spune regizorul Cosmin Chivu.