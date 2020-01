Deszăpezire fictivă de 10.000 de euro la Șeica Mare – Nu a căzut nici un fulg de zăpadă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Primarul din Șeica Mare este acuzat că a cheltuit 10.000 de euro din bani publici pentru servicii de deszapezire, când afară era vreme de primăvară

Un localnic a sesizat redacția Ora de Sibiu cu privire la trei achiziții publice făcute de Primăria Șeica Mare în luna noiembrie, care vizau servicii de deszăpezire și intervenții cu lama și cu buldo – excavatorul.

În data de 19 noiembrie 2019, Comuna Șeica Mare a achiziționat de la firma Stark SRL, „Servicii de deszăpezire” în valoare de 11.000 lei, așa cum reiese de pe platforma SICAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Tot în data de 19 noiembrie 2019, Consiliul Local Șeica Mare a cumpărat prin intermediul SICAP, Servicii de deszăpezire (intervenție cu buldo – excavatorul), în valoare de 22.500 lei.

Cea de-a treia achiziție a fost făcută pe data de 20 noiembrie 2019 și viza servicii de urgență de deszăpezire pentru care Primăria Șeica Mare ar fi trebuit să plătească 12.100 de lei.

Contactat de Ora de Sibiu, primarul localității, Nicolae Șușă spune că banii nu au fost plătiți către firma Stark SRL și că ei au fost puși într-un fond de rezervă al Primăriei Șeica Mare pentru situațiile în care va fi nevoie de servicii de deszăpezire.

„E adevărat că am făcut achizițiile dar nu am dat nici un ban. Prima intervenție cu lama și cu buldo – excavatorul a avut loc duminică. Lucrăm cu aceasta firmă de vreo șase ani și până acum nu am avut nici un fel de probleme cu ei. Și-au făcut treaba bine și îi plătim pe oră, în funcție de cât e nevoie să intervină și cu câte utilaje. Am mai avut controale dar întotdeauna am fost lăudați că facem bine treaba asta (n.r. deszăpezirea)”, ne-a declarat primarul.

Nicolae Șușă este la al treilea mandat de primar.