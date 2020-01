VIDEO Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu face angajări – Se caută trei actori

Conferința de presă TNRS, 09 ianuarie 2020

Conferința de presă TNRS, 09 ianuarie 2020.Constantin Chiriac – director general al TNRS și Cosmin Chivu – regizor de origine română stabilit la New York – Director al Programului de studii de licență în actorie și regie din cadrul Universității de Artele Spectacolului Pace, New York. Subiectele conferinței de presă: Camino Real, de Tennessee Williams, regia Cosmin Chivu – prima mare producție a anului 2020. TNRS angajează trei actori în 2020. Concursul are loc în această lună. Cinci spectacole vor avea premiera la TNRS până în luna iunie 2020. Retrospectiva anului 2019. Creștere de 27% a numărului de bilete vândute.

Publicată de Ora de Sibiu pe Joi, 9 ianuarie 2020