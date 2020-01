FOTO A fost prins pedofilul care se masturba în fața copiilor în parc la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibianul care, în urmă cu două zile, a fost văzut masturbându-se în Parcul Sub Arini, în apropierea copiilor care se dădeau cu săniile, a fost identificat de Poliția Locală.

Bărbatul are aproximativ 30 de ani și obișnuiește să își facă veacul în parcuri, dar și în autobuzele din oraș. Nu are nicio jenă să se masturbeze în public și nu îl interesează că este văzut de alți oameni. Zilele trecute, în Parcul Sub Arini, individul a făcut-o chiar lângă mai mulți copii care se dădeau cu săniile. Detalii aici.

În urma acestui incident, Ora de Sibiu a făcut o sesizare la Poliția Locală. La scurt timp, un echipaj a început căutările în parc. De asemenea, au fost verificate și camerele de supraveghere din zonă. Într-un final, bărbatul a fost identificat.

Individul este cunoscut în oraș

Se pare că bărbatul nu este la prima faptă de acest gen. Autoritățile îl cunosc, deoarece, în trecut, au mai fost făcute sesizări în legătură cu comportamentul său.

O cititoare a povestit pentru Ora de Sibiu că individul obișnuiește să meargă dimineața în autobuze și să atingă fetele. „Este un bărbat puțin mai mic de statură. Umblă prin autobuze dimineața și se bagă în fetele tinere, le atinge… nu aș mai vrea să intru în detalii. Foarte multe tinere s-au plâns de acest individ. Și eu am pățit-o de două ori. Acesta obișnuiește să apară în autobuzul 1, deoarece dimineața este foarte plin… și după cum v-am spus, se împinge în noi spunându-ne că cei din spate împing”, spune Aneta.