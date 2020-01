IN DIRECT: Simultan de șah în prima clasă outdoor din Sibiu la Școala Generala 4

Elevii sibieni pasionați de șah vor avea parte duminică de la ora 11.30 de o provocare, un simultan de șah susținut de către elevul Academiei de Șah Hannibal, Robert Sava. Evenimentul are loc în prima clasa outdoor din Sibiu din curtea scolii gimnaziale nr 4 și va fi transmis în direct pe Ora de Sibiu si pe Ora de Mediaș, duminică, de la 11.30.

Robert este liderul național al sportivilor născuți după 01.01.2010 (sub 10 ani) și principalul favorit la titlul de campion național al categoriei sale în 2020. Organizatori sunt Asociația Hands Across Romania, care a sprijinit Școala Gimnazială nr 4 pentru realizarea clasei outdoor în urma concursului de proiecte Câștigă cu Metano by Engie, Academia de Șah Hannibal, care dezvoltă programe de pregătire concentrate pentru sportivii interesați să-și dezvolte cariera competițională , precum și Clubul Sportiv Turnul Alb Sibiu, organizație sportivă care derulează activități în școlile din Sibiu, utilizând șahul drept instrument educațional.