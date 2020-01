UPDATE Miros insuportabil la Șelimbăr – Totul de la deversările ilegale de fecale în Cibin și Seviș

⇓ Ascultă știrea ⇓

Din luna august a anului trecut, în Șelimbăr și Mohu se resimte un miros insuportabil. Oamenii spun că de vină sunt deversările ilegale de materii fecale în râurile Cibin și Seviș.

UPDATE

Organizatorii anunță că întâlnirea va fi amânată, deoarece, pentru astfel de adunări, este necesară o autorizație. Ziua și ora în care va avea loc întâlnirea vor fi anunțate în curând.

Știrea inițială

Șelimbărenii sunt extrem de nemulțumiți deoarece, de aproximativ cinci luni, în comună mirosul este insuportabil. Aceștia au semnat și o petiție care însă nu a avut succes, astfel că luni vor să se prezinte în fața Primăriei Șelimbăr unde își vor spune toate nemulțumirile.

„Luni, 13.01.2020, orele 09.00, în fața Primăriei Șelimbăr va avea loc întâlnirea mai multor localnici din Șelimbăr și Mohu, nemultumiți de modul în care autoritățile locale au desfășurat activități de depistare și sancționare pentru deversările ce au loc în apele care tranzitează comuna Șelimbăr și produc un miros insuportabil pentru locuitorii acesteia de aproximativ 5 luni. Sesizările făcute, împreună cu petiția inițiată, nu au adus nicio rezolvare concretă”, spun șelimbărenii. Poți vedea petiția AICI.

„Ne vom întâlni mai mulți oameni luni pentru că dorim să comunicăm nemulțumirile noastre. Nu este un protest, am ales locația întâmplător în fața Primăriei pentru că este un loc cunoscut în Șelimbăr. Dacă domnul primar dorește să stea de vorbă cu noi, ne va găsi acolo. Petiția a fost semnată de 200 de oameni. La întâlnirea de luni vor veni oameni care pot confirma că au văzut fecale pe râu și care vor contrazice răspunsurile autorităților care sunt departe de adevăr. Eu de exemplu, am intrat ieri dimineață în bucătărie și nu am putut să mănânc din cauza mirosului insuportabil. Mi s-a făcut rău, așa tare mirosea”, spune Ioana Scăunaș, inițiatorul petiției și întâlnirii de la Șelimbăr.

La începutul lunii decembrie 2019, reprezentanții Apă Canal au transmis că s-au efectuat mai multe verificări ale funcționalității rețelei de canalizare, ca urmare a sesizărilor apărute în spațiul public cu privire la mirosul neplăcut resimțit de locuitorii din Șelimbăr. Pe atunci s-a constatat că sistemul de colectare și transport al apei uzate funcționează în parametri normali, singura problemă fiind identificată pe strada Cloșca din Șelimbăr, unde rețeaua de canalizare este suprasolicitată pe fondul creșterii numărului de imobile racordate la aceasta. „În momentul de față, proprietarul rețelei, Primăria Comunei Șelimbăr, are în curs de derulare o investiție proprie ce presupune montarea unei stații de pompare a apei uzate, lucrări ce se află în stare avansată de execuție. După punerea în funcțiune, noua stație de pompare va rezolva problema preluării și transportului apei din canalizarea străzii Cloșca”, au transmis în decembrie reprezentanții Apă Canal Sibiu SA. Detalii AICI.