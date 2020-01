Cât costă viața în Sibiu – Trai mai scump ca în Oradea și Timișoara

⇓ Ascultă știrea ⇓

Viața în Sibiu este la fel de scumpă ca în marile orașe ale țării. Dacă în urbea de pe Cibin o familie formată din patru persoane cheltuie 6,793.86 de lei pe lună, plata chiriei nefiind inclusă, o familie cu patru persoane din Timișoara are nevoie de 6,750.13 lei. În Oradea, poți trăi și cu mai puțin, astfel că patru oameni se pot întreține cu 6,683.33 lei.

Potrivit numbeo.com, o platformă ce analizează nivelul de trai din marile orașe din lume, raportat la costul vieții din New York, o familie formată din patru membri din Sibiu are nevoie, ca să trăiască, de 6,793.86 lei pe lună. Banii de chirie nu sunt incluși în această sumă. De asemenea, fără să adăugăm banii cheltuiți pe chirie, o singură persoană care locuiește în Sibiu are nevoie de 1,949.40 lei lunar. Raportat la Capitală, viața din Sibiu este cu 9,01% mai ieftină. În București, o familie cu patru membri are nevoie de 7,472.36 lei/ lună, iar o singură persoană de 2,122.79 lei. Nici în aceste cazuri nu au fost luate în calcul plățile chiriilor.

Sibiul, mai scump când vine vorba de mâncare, băutură și sport decât Timișoara

Un locuitor din Sibiu trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru nevoile sale decât o persoană care locuiește în Timișoara. Mâncarea din restaurante, fructele, produsele locale, băuturile sunt mai scumpe în Sibiu. Totodată, un sibian care dorește să meargă la sală sau la alte activități sportive, va cheltui mai mult decât un timișorean.

De exemplu, la Sibiu o masă la restaurant pentru două persoană va costa 120 lei, pe când la Timișoara cu 20 de lei mai puțin. Sibienii vor plăti mai mult chiar și pentru o apă sau o cola într-un restaurant. De altfel, prețurile diferă și la meniurile de la McDonalds – la Sibiu un Combo Meal costă 25 de lei, iar la Timișoara 20 de lei. La fel se întâmplă și cu prețurile din supermarket-uri. Litrul de lapte, orezul, portocalele, roșiile, brânza, ceapa sau berea sunt mai scumpe la noi. Doar câteva dintre alimente, cum ar fi cartofii sau ouăle, se vând la preț mai mare în Timișoara. Când vine vorba de activițățile sportive, un sibian va scoate din buzunar 127.33 lei pentru un abonament la sală, pe când un timișorean va plăti 121 lei. O oră închiriată la un teren de tenis valorează 53.75 lei la Sibiu și 50 lei la Timișoara.

Și când vine vorba de Oradea, prețurile din Sibiu sunt mai ridicate. Mâncarea și băuturile din restaurante mai scumpe, alimentele din supermarket-uri la fel, și chiar și chiriile sunt mai mari.

Sibiul are transport în comun și chirii mai ieftine

Cu toate acestea, în Sibiu ai costuri mult mai mici față de marile orașe ale țării la transportul public în comun, grădinițe, utilități precum energie, gaz și căldură. De asemenea, prin comparație cu orașul mai sus menționat, Timișoara, în Sibiu apartamentele se închiriază la prețuri mai mici. În medie, un apartament cu o cameră la Sibiu costă 933.33 lei, iar un apartament cu două camere la Timișoara costă, pe lună, 1,039.98 lei.

Așadar, odată ce luăm chiria în calcul, viața este mai „ieftină” în Sibiu cu aproximativ 180 lei față de orașul de pe Bega. Astfel, sibienii care locuiesc în propria casă scot mai mulți bani din buzunar lunar față de timișorenii care, la fel, dețin o locuință și nu plătesc chirie.

Conform datelor publicate de site-ul web Numbeo, media salariului net este 2,591.28 lei în Sibiu. În celelalte orașe mari din țară, media diferă. La Timișoara, este 2,933.15 lei, în Oradea 2,114.79 lei, iar în București 3,146.96 lei.

Craiova este una dintre cele mai „ieftine” reședințe de județ din țară. Aici, o familie formată din patru membri are nevoie de 6,115.45 lei (chiria nefiind inclusă). La Brașov, o familie formată din patru persoane are nevoie de 6,885.02 lei pe lună.

Sursa: numbeo.com