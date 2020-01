Confesiuni tulburătoare ale liceenilor din Sibiu la prima linie de urgență pentru adolescenți

⇓ Ascultă știrea ⇓

La numărul de telefon 0800 070 968, adolescenții au sesizat probleme precum violența sexuală, abandonul, violența emoțională și neglijența, bullying-ul și alte forme de hărțuire, stalking și cyber stalking, identitatea personală, sexuală și psiho-socială, precum și urgențe psihologice acute.

Sute de tineri au apelat deja numărul de urgență 0800 070 968. Printre ei și numeroși adolescenți din Sibiu. Sub protecția anonimatului, aceștia au vorbit despre ceea ce îi frământă dar au sesizat și probleme grave care au necesitat intervenție de urgență.

„V-am contactat deoarece nu știu exact ce se întâmplă cu mine, iar cu părinții nu am simțit nevoia de a vorbi și de a le spune ce simt și ce vreau sa fac, sunt în clasa a XII-a iar presiunea examenelor care urmează să vină este tot mai mare, simt că nu mai asimilez nimic, simt că vreau doar să intru la Medicină și atât. Simt că locul meu nu este la Academia Militară, acolo unde ar vrea părinții să fiu, simt cum totul se schimbă, mă simt singură, nu mai am pe nimeni, am devenit rea, rece, nesimțită și simt că nu mă întelege nimeni. Cred că mulți adolescenți se află în situația mea, cred că nu am niciun prieten sau dacă am, eu nu îi văd. Nu comunic cu nimeni, pentru că nu mai știu ce ar trebui să spun, sunt foarte stresată din cauza facultății și nu știu ce să fac”, a fost unul dintre mesajele primite la numărul de urgență.

O tânără de 16 ani a trimis următorul mesaj pe platforma www.you.com: „Mă aflu la ziua de naștere a unei prietene. Nu am motive pentru care să mă simt rău sau să îmi vină să plâng. Totul e bine , sunt persoane pe care le cunosc la ziua ei , ar trebui să mă simt bine, nu ? Atunci de ce nu mă simt și îmi vine să plâng fără nici un motiv, apoi alte gânduri negative apar și așa, făra nici un motiv, ajung să nu mă mai pot bucura de nimic. În situația de față , nu sunt în stare să fac nimic, nu am motivație pentru nimic și am și stresul de la scoală. Nu am timp să încep să practic un sport sau să mă gândesc la ce lucruri m-ar putea face fericită, pentru că trebuie să mă gândesc la viitor…dacă voi apuca să-l mai am ….Oricât de mult încerc să fac, mereu dau greș și, așa cum mulți mi-au spus, nu voi ajunge nimic niciodată.”

„YOU. The Youth Project” este primul program complex de conștientizare, suport și educare la nivel național asupra vulnerabilităților individuale și colective ale generației tinere din România. La linia verde 0800 070 968 , adolescenții pot beneficia gratuit de consiliere psihologică și educațională.

Psihologii care răspund la telefon, le pot oferi soluții la probleme precum violența sexuală, abandonul, violența emoțională și neglijența, bullying-ul și alte forme de hărțuire, stalking și cyber stalking, identitatea personală, sexuală și psiho-socială, precum și în cazul urgențelor psihologice acute.