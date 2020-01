InfoCasa – inspirație pentru casa ta la un click distanță!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Casa noastra este locul in care vrem sa ne simtim confortabil si sa ne odihnim. Aici ne gasim inspiratia, ne invitam prietenii la o seara distractiva sau gatim pentru familia noastra. Aici se petrec cele mai frumoase si pretioase momente ale vietii noastre.

Locuinta trebuie sa reflecte personalitatea, stilul si gustul proprietarilor. Uneori insa, incercarea de a crea acest sentiment poate parea ca o lupta pierduta. De la intrebarile cu care va veti confrunta la inceperea constructiei casei, la ce culori/stil/idei sa folositi, care este cea mai buna sursa termica pentru spatiul tau – toate sunt atat de variate incat veti fi coplesiti si veti ajunge la finalul zilei sa faceti alegeri care nu va reprezinta cu adevarat.

Aici intervenim noi, InfoCasa – mana de ajutor de care aveti nevoie pentru toate aspectele care tin de locuinta voastra: design, amenajare, sfaturi, blog instalatii, tips and tricks, etc.

Inspiratie si trucuri pentru interior

Indiferent de tipul de spatiu pe care il amenajati (living, dormitor, bucatarie, camera copiilor, etc), nu este nimic mai important decat sa acordati atentie detaliilor si sa va exprimati creativitatea. De la alegerea mobilierului potrivit (iti pui in living semineu) si solutii pentru curatenie (tips-uri pentru scoaterea petelor), pana la gasirea paletei perfecte de culori sau sfaturi care pot facilita foarte mult intretinerea locuintei, cu informatiile gasite pe Infocasa.ro veti fi mai aproape de realizarea casei pe care v-ati dorit-o intotdeauna.

Exterior



Exteriorul casei este primul lucru pe care trecatorii si vizitatorii il vor observa. Asadar, amenajarea peluzei, izolatia, acoperisul sau terasa necesita o atentie sporita si cunostinte specifice.

In cadrul articolelor din aceasta categorie, pe Infocasa.ro, abordam diferite subiecte si va oferim informatiile necesare pentru ca exteriorul casei voastre sa arate asa cum v-ati imaginat.

Categoria termic



Temperatura aerului afecteaza starea si dispozitia noastra generala – ne influenteaza modul de viata. De aceea, confortul termic este o prioritate atunci cand renovam, construim sau amenajam o casa.

Pe Infocasa.ro veti descoperi importanta echilibrarii izolatiei, informatii utile despre alegerea sursei termice potrivite pentru locuinta voastra (seminee sau sobe rustice, centrale etc.), dar si instalatii sanitare si mituri spulberate despre acestea.

Apartament – sfaturi/trucuri pentru apartamente pentru a economisi bani si timp

Pentru ca nu toti locuim la casa, ci majoritatea la bloc, venim cu solutii de amenajare a spatiilor mici – a apartamentelor. Transformati-va fiecare camera intr-un spatiu generos, profitand si inspirandu-va din ideile noastre inteligente de decor si maximizare a spatiului.

Legal

In categoria Legal dorim sa venim in ajutorul celor care sunt la inceput de drum in constructia sau renovarea unei case: acte necesare, etape, legi. Aflati daca va este permis sa construiti o casa fara autorizatie de constructie, dar si ce acte sunt necesare pentru a va vinde sau inchiria locuinta.

Pentru ca sigur nu vreti sa va expueti la riscuri ci sa faceti totul legal, este important sa cunoasteti toate aspectele legale privitoare la constructia sau extinderea caasei voastre.

In viata de zi cu zi, cu totii ne confruntam cu intrebari sau greutati in ceea ce priveste amenajarea casei noastre, cu nevoia rapida de a stii cum sa facem fata unei situatii neprevazute (cum ar fi patarea canapelei), asa ca primul lucru pe care il avem la indemana este internetul.

In cautarea celor mai bune solutii de design, tips and tricks pentru intretinerea casei sau prevederi legale in constructia casei, va invitam sa faceti o oprire pe blogul InfoCasa.ro.

Navigati prin categoria dorita, aruncati o privire asupra sugestiilor noastre si ramaneti la current cu cele mai recente tendinte in design.