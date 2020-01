FOTO – Avem un teatru de balet de top. Dansatori din toată lumea vor să vină la Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Artişti de valoare din toată lumea doresc să vină să danseze la Teatrul de Balet din Sibiu, atraşi de renumele teatrului, dar şi de salariile care, pentru ei sunt atractive, faţă de ce le oferă cei din ţările lor. În tot acest timp, este tot mai greu ca balerinii de top din România să mai poată fi ţinuţi pe scenele de acasă, aceştia merg să evolueze în străinătate, unde sunt plătiţi şi de trei ori mai bine ca aici.

Teatrul de Balet – 40 de artişti din toată lumea

Teatrul de Balet din Sibiu are o echipă formată din 40 de artişti, din care doar trei sunt români. La Sibiu dansează balerini din ţări precum Cuba, Spania, Brazilia, Franţa, Italia, SUA, Finlanda, Marea Britanie, Peru, Republica Dominicană, Japonia, Portugalia, Canada, Australia, Ecuador. Unul din cei mai talentaţi dansatori de la Sibiu vine tocmai din Cuba, unde câştiga un salariu lunar de 30 de dolari, în timp ce la Sibiu i se oferă în jurul a 800 de euro. „Din Cuba avem balerini extraordinari. Avem acum pe Maynard Fernandez care va pleca într-un turneu cu o companie din Cuba, pentru Alicia Alonso care a fost o mare balerină şi a decedat anul trecut şi se face un turneu comemorativ. Şi este o mândrie şi o onoare pentru noi ca un balerin să meargă într-un astfel de turneu”, a explicat miercuri, într-o conferinţă de presă, coordonatoarea de balet, Ramona Palade.

Sute de balerini din toată lumea vor să danseze la Sibiu

Balerina Andreea Simionaş a declarat miercuri, că peste 50 de aplicaţii au fost deja primite la Sibiu, de peste tot, din partea celor care vor să lucreze aici. Selecţia se va face în 29 februarie.”Anul trecut am avut mai mult de 500 de aplicaţii. Am invitat 70 de balerini la audiţia deschisă (…) anul trecut am selectat 11 dansatori din 70. (…) Anul acesta abia ce au început. Deja avem peste 50 de aplicaţii”, a spus Andreea Simionaş. În acest an, Teatrul de Balet din Sibiu pregăteşte cinci premiere şi turnee în ţară şi în străinătate.