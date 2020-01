VIDEO: Funcționarul indolent de la Oficiul de Cadastru din Săliște – „Bă, frățioare…”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Bătaie de joc la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) din Săliște. Un funcționar public a fost filmat în timp ce refuza să înregistreze o cerere a unui sibian, pe motiv că „nu poate scana codul de bare”. Atunci când cetățeanul i-a sugerat să înregistreze cererea manual, folosind codul numeric existent, funcționarul s-a enervat, motivând că obligația lui este să îl bage cu scannerul, nu cu mâna. Au urmat, mai apoi, cuvinte precum „Băi, frățioare…” sau „Bă, tu mă iei pe mine la 11 metri?”, expresii ce nu își au locul, în niciun caz, într-o instituție publică.

Ovidiu H. a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum a decurs „vizita” sa la Oficiul de Cadastru din Săliște. Sibianul spune că și-a dorit să înregistreze o cerere, însă a întâmpinat câteva probleme din cauza unui scanner care nu funcționa și din cauza unui funcționar public, L.T., care nu dorea să își îndeplinească atribuțiile de serviciu.

„În data de 16.01.2020, în jurul orei 12:50, m-am prezentat la BCPI Săliște, strada Reuniunea Meseriașilor, nr. 3, județul Sibiu, pentru a înregistra o Cerere de Recepție și Înscriere pentru un teren situat pe raza comunei Gura Râului, lucrarea privind actualizarea de informații cadastrale și actualizare date imobil. Am ajuns acolo, la ghișeu nu era nimeni, însa un domn care căuta niște dosare m-a rugat să aștept. Am așteptat cam 5 minute, după care funcționarul de la registratură a venit la ghișeu și după ce am salutat, i-am înmânat dosarul complet cu cererea pentru înregistrare”, povestește Ovidiu.

Funcționarul L.T. a luat dosarul și a încercat să înregistreze cererea sibianului. Doar că a apărut o problemă: din varii motive, scannerul nu putea citi codul de bare de pe cerere. În mod normal, aceasta nu ar fi o problemă, căci, pe orice cerere de acest gen, sub codul de bare, există și un cod numeric de 12 cifre, ce poate fi introdus, pe calculator, manual. Dar la Săliște… a fost o problemă.

„Numitul L.T. a refuzat să îmi înregistreze lucrarea în repetate rânduri, adresându-se cu <<bă, frățioare>> și un limbaj suburban, nicidecum demn de un funcționar public. Astfel că, în repetate rânduri mi-a spus nu vrea să imi ia lucrarea refuzând vehement ca și cum era la el acasă. Nici o lege sau o normă legală nu îl conduceau la el la birou. Am solicitat să cheme superiorul, adică pe șeful instituției și a refuzat, trimițându-mă la Sibiu la OCPI să mă interesez acolo. Discuția a continuat preț de 5 minute, timp în care acesta, sub diferite forme și făcând crize de nervi, refuza pur și simplu să își facă îndatoririle de serviciu”, mai spune Ovidiu.

Funcționarul de la Cadastru din Săliște a refuzat vehement să introducă manual codul numeric de pe cerere. În plus, cuvintele „bă” și „frățioare” au fost nelipsite din vocabularul său.

Iată o parte din discuția celor doi:

Ovidiu: Aveți un cod de 12 cifre acolo…

L.T.: Bă, tu mă înveți pe mine?

Ovidiu: Eu vă iau cu domne, nu cu bă. Adresați-vă ca unui plătitor de taxe, că aici nu suntem la…

L.T.: Nu merge. E ca la magazin.

Ovidiu: Trebuie să-mi luați lucrarea.

L.T.: Numai dacă vreau! Deja m-ai enervat. (…) Nu e în atribuțiunile mele să bag un cod…

Ovidiu: Cine-i șeful dumneavostră aici?

L.T.: Te duci la Sibiu și vezi!

Ovidiu: Păi dumneavoastră nu știți?

L.T.: Nu!

Într-un final, după zecile de insistențe ale sibianului de a introduce cererea în sistem manual, funcționarul a acceptat.

„Știu de la mai multe persoane că acesta este comportamentul lui în general, însă nu am crezut că mi se poate întampla și mie. Credeam că totuși așa ceva nu poate să existe, însă e cât se poate de real. Am refuzat să plec fără să îmi fie înregistrată cerera și în cele din urmă, văzând că nu cedez, numitul L.T. a binevoit să tasteze cele 12 cifre de sub codul de bare și să îmi înregistreze cererea”, a menționat Ovidiu.

Sibianul povestește că nu este prima oară când la OCPI Săliște se întâmplă una ca asta. Alte persoane au mai trecut prin experiențe similare, cu același funcționar.

Reporterii Ora de Sibiu au încercat să ia legătura și cu funcționarul în cauză, însă la numărul de telefon afișat pe site nu răspunde nimeni.