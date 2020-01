Final de sezon regulat cu victorie pentru CSU – Sibiul a învins la Timișoara

⇓ Ascultă știrea ⇓

CSU Sibiu învinge Baschet SCM Timișoara, în meciul disputat în această seară în deplasare, scor 84-80, și abordează TOP 6 de pe poziția a III-a. Meciurile din faza a doua a campionatului debutează weekendul viitor, iar BC CSU Sibiu va juca primul meci pe teren propriu, cu Steaua București.

Baschetbaliștii sibieni au avut un început de meci modest, iar gazdele au profitat din plin de asta. Timișoara se distanța încă din primul sfert pe tabelă (33-12), dar echipa noastră nu a cedat. În sfertul al doilea baschetbaliștii lui Dan Fleșeriu dădeau semne clare de revenire și, char dacă au intrat la vestiare cu un deficit de 10 puncte(40-50), sfertul al treilea avea să răstoarne situația pe tabelă. Cu un minut înainte de finalul sfertului al treilea, BC CSU Sibiu trecea la conducere, dar partida s-a tranșat abia în ultimele secunde regulamentare ale partidei. Chiar dacă s-au văzut conduși și la 22 de puncte în sfertul al doilea, jucătorii BC CSU Sibiu au găsit forța de a reveni și au condus chiar și la 8 puncte, în sfertul trei (60-68). La finalul meciului, Dan Fleșeriu a declarat:

”Un meci îngrozitor de greu. Am început foarte slab, sub presiunea oboselii din meciul de miercuri. În sfertul doi am reușit să ne mai revenim și să egalăm, oarecum, situația, chiar dacă la pauză au mai fost 10 puncte, dar am jucat ceva mai bine din punctul de vedere al apărării. Mă bucur că băieții au avut încredere și și-au testat limitele, pentru că, imediat după meci, am și avut probleme cu doi jucători care au jucat până la epuizare și mă bucur că am reușit să obținem o victorie. Era importat să trecem acest test, atunci când suntem cpnduși să putem să revenim, să intrăm în meci, și să îl și câștigăm. Îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru atitudinea de miercuri și pentru cea de astăzi, și sper să continuăm să înțelegem că doar cu această atitudine putem să ajungem din nou acolo unde ne dorim. Urmează TOP 6 unde vor fi meciuri la fel de grele ca și până acum și sper să câștigăm meciuri în deplasare. Avem un avantaj destul de mare față de locurile 4 și 5, pe care trebuie să îl mărim neapărat în primele două-trei etape, pentru a ne pregăti de PlayOff. Îi felicit încă o dată pe băieți și le mulțumesc suporterilor că nu au renunțat la noi,- chiar dacă am avut perioade lungi în care am jucat mult mai slab decât se așteaptă toată lumea de la noi, chiar și noi-, și au venit în număr mare și la Timișoara iar acest lucru a contat extrem de mult”, a spus antrenorul principal al BC CSU Sibiu.

Cel mai bun jucător al BC CSU Sibiu a fost Barry Stewart care a marcat 23 de puncte, (7/11 de 3p), Urmat de Isaiah Philmore 20p, Randal Falker, Christopher Cooper și Jordan Chatman câte 9p, Rolland Torok 8p iar Lucas Tohătan 6p.

Faza a doua a campionatului debutează săptămâna viitoare, iar primul meci al echipei noastre se va disputa pe teren propriu, cu Steaua București. În funcție de data la care va fi stabilită confruntarea, biletele vor fi puse în vânzare la începutul săptămânii pe www.kompostor.ro și www.bc-csusibiu.ro/bilete și vor costa 25 de lei.