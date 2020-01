FOTO – Ambasadorul de pe ,,cea mai frumoasă stradă din Sibiu’’

⇓ Ascultă știrea ⇓

Chef Rafa Marius sau Rafa, cum îl cunoaște aproape toată lumea, de la Pardon Restaurant de pe strada Cetății, a devenit de sâmbătă și ambasador. Brand ambassador ca să păstrăm termenul din marketing.

Relația foarte bună de colaborare dintre Pardon Restaurant și casa de vinuri Chateau Vartely a trecut in acest an la un alt nivel: Rafa a primit, pe durata anului 2020, titlul de brand ambassador Chateau Vartely in Sibiu.

Acest eveniment discret dar important s-a petrecut sâmbătă 18 ianuarie 2020, la Pardon Restaurant, in jurul pranzului sub supravegherea atenta a unui vin de excepție: Rara Neagră din gama Individo.

Stefan Ombun – manager Produse Moldovenești și reprezentant Chateau Vartely a pregătit o diplomă elegantă ce reprezintă o confirmare a titulaturii de brand ambassador și s-a declarat extrem de incântat de această colaborare inedită. Pe parcursul anului 2020 Rafa va găti și va posta, atât pe pagina de Facebook Pardon cât și pe pagina Produse Moldovenești, rețete care se potrivesc cu vinurile din gama Chateau Vartely. Rețete simple dar savuroase care vor putea fi preparate acasă de fiecare dintre noi iar unele dintre ele se vor regăsi și in meniul restaurantului Pardon.

Chateau Vartely este și vinul oficial prezent la toate acțiunile din acest an ale ,,orchestrei culinare Soba’’. Soba – este un nou brand al restaurantului Pardon, un brand-spectacol ce va fi lansat în curând și care va deservi exclusiv evenimentele corporate, evenimentele in aer liber sau pe cele private. Chateau Vartely este un producător important de vinuri din Republica Moldova având in portofoliu peste 120 de medalii și mențiuni de onoare primite la diverse competiții internaționale. Alte acțiuni comune Chateau Vartely – Pardon/Rafa Marius vor fi desfășurate in timpul verii și vom afla despre ele tot de pe paginile de Facebook ale celor doi parteneri.