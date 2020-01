Mirosurile insuportabile de fecale de la Șelimbăr – S-a aflat care era sursa acestora

⇓ Ascultă știrea ⇓

Șelimbărenii au trăit, vreme de cinci luni, un adevărat coșmar. Încă din luna august a anului 2019, un miros insportabil de fecale se resimte în toată comuna. Până de curând autoritățile nu au știut care este sursa acestuia, iar astăzi s-a deslușit misterul.

În comuna Șelimbăr se poate respira cu greu din cauza mirosului insuportabil de fecale resimțit în aer. Cetățenii au făcut o petiție și nenumărate sesizări, însă nu au fost luate măsuri clare pentru a scăpa de această problemă. După cinci luni grele, a fost identificată, în sfârșit, sursa acestui miros.

Contactat de reporterii Ora de Sibu, primarul comunei, Marius Grecu, a declarat să misterul provenienței mirosurilor a fost deslușit. „Sursa este deversarea stației de epurare în râul Cibin”, a declarat Grecu.

Fecale pe râu. Le-au văzut locuitorii comunei

Mulți locuitori ai comunei au mărturisit că au văzut, în aceste luni mirositoare, fecale pe râul Cibin. În urmă cu o săptămână, o șelimbăreancă, Ioana Scăunaș, care este și inițiatoarea unei petiții ce face referire la mirosul neplăcut, a declarat că în viitorul apropiat va avea loc o întâlnire, sub forma unui protest, unde cetățenii își vor spune nemulțumirile. „La întâlnire vor veni oameni care pot confirma că au văzut fecale pe râu și care vor contrazice răspunsurile autorităților care sunt departe de adevăr. Eu, de exemplu, am intrat ieri dimineață în bucătărie și nu am putut să mănânc din cauza mirosului insuportabil. Mi s-a făcut rău, așa tare mirosea”, a spus Ioana Scăunaș, inițiatorul petiției și întâlnirii de la Șelimbăr.

Primarul Mariu Grecu, alături de șelimbăreni în cazul unui protest

Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu, a declarat, în urmă cu o săptămână, că este alături de șelimbăreni și îi susține în cazul unui protest legat de mirosul insuportabil de fecale resimțit de mai bine de cinci luni de zile. Detalii AICI.

VEZI RĂSPUNSUL CELOR DE LA APĂ CANAL DIN LUNA DECEMBRIE 2019