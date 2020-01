Premieră la Sibiu – Prima competiție de robotică pentru adolescenți

⇓ Ascultă știrea ⇓

Prima competiție de robotică pentru adolescenți, organizată la Sibiu, va avea loc pe 24 ianuarie, la Sala Transilvania. Competiția „Demo Robotica” este organizată de echipa „Gear Maniacs” a Colegiului Național “Samuel von Brukenthal”, sub coordonarea prof. Delilah Florea.

Competiția face parte din seria FIRST Tech Challenge. Până acum s-au înscris peste 300 de participanți, care fac parte din 27 de echipe de concurs. Județul Sibiu este reprezentat de echipele Byites, Gear Maniacs și Herotech, din Sibiu și Code Warriors, The Resistance și SNGine, din Mediaș.

Mai participă concurenți din Slatina, Târgu Mureș, Gherla, Râmnicu Vâlcea, Pitești, Cluj Napoca, Luduș, Calafat, Craiova, Alba Iulia și Brașov.

„Demo Robotica” este un concurs demonstrativ, organizat după regulile asociației americane FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), în cadrul căreia echipele se pot pregăti pentru etapele regionale și națională.

Tema concursului este diferită în fiecare an. Anul trecut echipele participante au construit un „Rover” care explora planeta Marte și care recunoștea diferite minerale, le colecta și le încărca intr-o „rachetă” pentru a fi aduse pe Pământ. Anul acesta, robotul construit de liceeni, trebuie să mute „cărămizi” într-o anumită zonă a terenului și să le așeze una peste cealaltă, pentru a ridica un turn.

După inspecția și omologarea roboților, vor avea loc meciurile de calificare și apoi se vor desfășura semifinalele și finalele.

Competiția FIRST Tech Challenge, înființată în 1989, este organizată pe plan internațional de Asociația FIRST. La nivel național, în România, mișcarea de robotică la nivel de colegiu este susținută de Asociația “Nație Prin Educație”. În România sunt înscrise peste 190 de echipe de robotică, din care fac parte peste 3.000 de elevi în domeniul educației STEM (Science Technology Engineering Mathematics).