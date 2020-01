Cel mai bun laptop Toshiba în 2019: Un Toshiba Satellite

⇓ Ascultă știrea ⇓

Laptopurile Toshiba au parcurs un drum lung în ultimii ani, inspirând loialite pentru acest brand mai multor clienți. În aceste zile, Toshiba oferă laptopuri de calitate la prețuri rezonabile.

Dar, având atât de multe modele, ce poate alege un utilizator Toshiba loial pentru următorul upgrade? De asemenea, cum decide un proaspăt fan al Toshiba care dintre numeroasele modele de laptop îi va satisface cel mai bine nevoile? Răspundem la toate aceste întrebări în rândurile de mai jos.

Cele mai importante lucruri de luat în considerare atunci când alegi un laptop Toshiba

Ecranul este important pentru aproape orice fel de utilizare. Un display de calitate scăzută duce la o experiență de vizualizare slabă, în cel mai bun caz, și la o incapacitate totală de a rula unele aplicații, în cel mai rău caz. Ecranele proaste pot duce, de asemenea, la oboseala ochilor și dureri de cap. Nevoile tale de afișare vor varia, însă. Ecranele cu rezoluție mai mare pot fi (dar nu sunt neapărat) mai scumpe și pot varia în funcție de modelul și dimensiunea laptopului.

Al doilea cel mai important lucru pentru utilizatorii de laptop Toshiba Satellite este puterea de procesare. Un procesor bun este esențial pentru cât de rapid și cu cât de bine va funcționa laptopul. Cu toate acestea, procesoarele devin din ce în ce mai scumpe pe măsură ce calitatea lor crește. Pe de o parte, dacă bugetul este o constrângere, vei dori să te gândești bine înainte de a pofti la cel mai rapid procesor de pe piață. Pe de altă parte, este posibil să nu poți evita un procesor bun dacă intenționezi să folosești laptopul pentru aplicații mai grele, precum jocuri sau Photoshop.

Procesoarele din seria Intel i7 sunt unele dintre cele mai bune, mai rapide și mai fiabile procesoare de pe piață și vei dori cu siguranță să ai unul pe laptopul tău. Din fericire, acestea nu sunt foarte costisitoare. Vor crește prețul laptopului, dar vei primi cu siguranță ceea ce dorești. Dar dacă nu ai nevoie de atâta putere de procesare, îți recomandăm să mergi pe un procesor Intel i5. Aceste procesoare sunt puternice la propriu și te vor ține în mișcare fără probleme.

Cel mai bun laptop Toshiba

Toshiba Satellite Radius este alegerea noastră pentru cel mai bun laptop Toshiba. Acest laptop Toshiba Satellite este un laptop 2 în 1. El poate fi transformat în tabletă, laptop, dar și alte trei moduri și funcționează frumos în toate.

Toshiba Satellite Radius oferă un frumos ecran 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixeli. Unii ar putea spune că este prea mult pentru un ecran de doar 12,5 inci, dar cu siguranță nu vei suferi din cauza lipsei unei rezoluții suficiente. Acest ecran are și o calitate a culorii excelentă.

Pe lângă un ecran fantastic, Toshiba Satellite Radius se descurcă bine și la partea de procesare, în special pentru un laptop de dimensiunile sale. Acest dispozitiv vine cu un procesor Intel i7 și 8 GB RAM. De asemenea, Toshiba Satellite Radius oferă un SSD de 512 GB pentru o cantitate decentă de stocare și viteze mai rapide.

Toshiba Satellite Radius are multe de oferit în ceea ce privește portabilitatea. Cu o baterie cu o durată de viață de până la șapte ore, vei putea să lucrezi fără grijă câteva ore înainte de a reîncărca. Toshiba Satellite Radius cântărește cu puțin sub trei kilograme și este destul de slim. Acest laptop Toshiba Satellite este o alegere excelentă pentru cei care caută un laptop performant și foarte portabil.