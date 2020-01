Elevi cu gripă în Sibiu – Șapte cazuri la o grădiniță și alte 11 la Liceul de Artă

⇓ Ascultă știrea ⇓

Zeci de elevi din Sibiu s-au îmbolnăvit în acest sezon. În momentul de față, sunt confirmate șapte cazuri de gripă la preșcolari înscriși la grădinița „Elefănțelul Curios” și alte 11 cazuri la elevi al Liceului de Artă. În acest context, mai mulți părinți au luat decizia de a-și ține copiii acasă preventiv.

Șapte cazuri de gripă confirmate la grădinița „Elefănțelul Curios”

Grădinița cu program prelungit „Elefănțelul Curios” din Sibiu informează Inspectoratul Școlar că, în prezent, se înregistrează un număr de șapte cazuri de gripă, confirmate de Compartimentul de Primiri Urgențe, din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

„Vă aducem de asemenea la cunoștință faptul că din totalul de 248 de preșcolari înscriși, avem o prezență de 109 preșcolari, părinții luând decizia de a-i ține preventive acasă”, informează directorul grădiniței, Daniela Gaston.

Cifre alarmante la Liceul de Artă Sibiu

Din totalul de 442 de elevi înscriși la Liceul de Artă Sibiu 85 au confirmat, prin diagnosticul medicului specialist următoarele afecțiuni, astfel:

76 elevi viroze respiratorii;

3 elevi pneumonii;

5 elevi gripă de tip A (4 cazuri confirmate de DSP, 1 caz confirmat de medicul de familie);

1 elev gripă de tip B;

8 cadre didactice și bibliotecara școlii cu viroze respiratorii (concediu medical).

„De asemenea, la clasa a VII-a A, din cei 21 de elevi, 4 elevi au gripă de tip A, 1 elev are gripă de tip B, iar 12 elevi au viroze respiratorii. Astăzi (n.r.: marți) au fost prezenți la școală la prima oră 4 dintre elevii acestei clase, care în urma triajului epidemiologic realizat de către medicul școlar, au fost trimiși acasă, deoarece prezentau semne de boală. Am dezinfectat din nou cu cloramină școala, am afișat măsurile de prevenție care se impugn în acest caz, elevii și profesorii școlii poartă măști de protecție, diriginiții țin legătura cu părinții elevilor bolnavi și colaborăm cu medicul școlar care prezintă la zi situația DSP Sibiu”, informează directorul Liceului de Artă Sibiu, Daniela Luminița Avrigean.