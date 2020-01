Opt elevi cu gripă la Liceul de Artă – Cum se încearcă evitarea transmiterii virusului

⇓ Ascultă știrea ⇓

Opt elevi ai Liceului de Artă din Sibiu au fost diagnosticați pozitiv cu gripă. Conducerea școlii a luat, în acest sens, mai multe măsuri pentru a împiedica răspândirea virsului.

„Referitor la cazurile de gripă/ viroze respiratorii din şcoala noastră, revenim cu următoarele precizări, pentru a vă prezenta situaţia de astăzi (n.r.: miercuri): 8 elevi sunt diagnosticaţi pozitiv cu gripă, dintre care 6 elevi sunt în clasa a VII-a A, 1 elev în clasa a V-a A şi 1 elev în clasa a II-a, toţi cu stare generală bună”, anunță directorul Liceului de Artă Sibiu, Daniela Luminița Avrigean.

O situație mai dificilă este prezentă la o clasă de a VII-a, profilul Muzică. Din cei 21 de elevi, 19 au viroze respiratorii și, totodată, 6 sunt diagnosticați pozitiv cu gripă. Miercuri au fost prezenţi la şcoală, la prima oră, doar trei dintre elevii acestei clase, care în urma triajului epidemiologic nu prezentau semne de boală.

De două zile, Liceul de Artă este dezinfectat încontinuu. „Am dezinfectat din nou cu cloramină şcoala, am spălat băncile, am luat măsurile de prevenţie care se impun în acest caz, elevii şi profesorii şcolii poartă măşti de protecţie, diriginţii ţin legătura cu părinţi elevilor bolnavi şi colaborăm cu medicul şcolar care prezintă la zi situaţia DSP Sibiu, în urma triajului epidemiologic pe care îl efectuează zilnic la prima oră de curs. Aceste măsuri se iau în şcoală începând cu data 20.01.2020, când am fost anunţaţi de primul caz de gripă, diagnosticati pozitiv prin test rapid sâmbată, 18.01.2020. Pentru că măsurile de prevenţie şi dezinfecţia făcută de noi cu cloramină nu au dus la micşorarea numărului de cazuri de îmbolnăviri si ca măsură suplimentară am luat legătura cu reprezentanţii Societăţii ELSI COM, pentru ca mâine, 23.01.2020 să facă dezinfecţia şcolii, iar la recomandarea acestora se va face astăzi curăţenie general”, mai spune directorul școlii.

La clasa de muzică, unde există suspiciuni cu privire la existenţa unui focar de gripă în curs de investigaţie, şi la o altă clasă au fost recoltate trei seturi de probe pentru diagnosticul de gripă care au fost trimise la INCDMI Cantacuzino Bucureşti pentru investigaţii.

Directorul Liceului de Artă a transmis, pentru Ora de Sibiu, că miercuri sunt absenți 150 de elevi. La clasa a VII-a (Muzică) situația este mai dificilă, întrucât doar trei copii au fost prezenți azi. Mulți dintre profesorii care au avut cursuri cu această clasă s-au îmbolnăvit și ei, fiind nevoiți să își ia concediu medical.