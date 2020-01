Weekend-ul premierelor la Sibiu – Mergem la teatru, la film și petreceri de top

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ne așteaptă un weekend plin de distracții. De vineri și până duminică, putem merge la teatru, unde are loc premiera spectacolului „Zeul carnagiului”, la film în noul mall și putem petrece până dimineața în Cotton Pub, acolo unde sunt invitați Andre Rizo și N&D.

În prima minivacanță din 2020, la Sibiu se anunță o mulțime de evenimente. În timpul zilei, ne putem destinde la teatru, la film ori la patinoar, iar o dată cu lăsarea serii ne vom distra la petrecerile programate în Cotton Pub.

Vineri

Începând cu ora 18:00, are loc prima conferință specială TNRS și FITS din anul 2020. Constantin Chiriac în are ca invitat pe arhitectul Ștefan Dorin Adam, fondatorul biroului de arhitectură Mânadelucru și conferențiar doctor arhitect la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București. Evenimentul se va desfășura la Habitus, iar intrare publicului este liberă. Mai multe detalii AICI. La ora 19:00, la Teatrul Național „Radu Stanca”, în Sala Studio, este prezentat, în avanpremieră, cel mai nou spectacol al secției germane a naționalului sibian, „Zeul carnagiului”, în regia lui Bogdan Sărătean. Spectacolul îi are în distribuție pe actorii TNRS Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Johanna Adam, Daniel Plier și are la bază textul omonim al autoarei Yasmina Reza, unul dintre cele mai premiate texte scrise de autoarea de origine franceză. Detalii AICI.

Tot la TNRS, de la ora 19:00, în Sala Mare, are loc spectacolul „Opinia Publică”. „Opinia Publică” în regia lui Cristian Theodor Popescu este un spectacolul – şedinţă cu publicul după textul omonim scris de Aurel Baranga în perioada comunistă şi prezintă o incursiune aproape antropologică prin care se reconstruieşte, cu mult umor şi cu seninătate, contextul social şi uman al acelor vremuri. Durată aproximativă: 1h 45 min, preț bilete: 20 lei/ 15 lei.

Vineri ne putem relaxa, totodată, vizionând un film la CineGold, în noul mall al orașului, Promenada Sibiu. În data de 24 ianuarie au loc, în premieră, filmele „Dollitle” și „Mizerabilii”, și în avanpremieră filmul „1917: Speranță și Moarte”.

Odată cu venirea nopții, ne dăm întâlnire în Cotton Pub, acolo unde se anunță distracție până dimineața. Andre Rizo, declarat cel mai bun DJ din România în 2019, vine la Sibiu. Detalii găsiți pe pagina evenimentului, Sâmbătă

Ne începem ziua de sâmbătă la Teatrul Gong, acolo unde are loc Atelierul de Creat Povești – ,,Măști de poveste”, la ora 10.00 și la ora 12.00. Evenimentul durează o oră și jumătate și este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani. Prețul unui bilet este 14 lei și se achiziționează de la sediul Agenției de Bilete a Teatrului Gong. Ne continuăm ziua tot la teatru. La ora 18.00, la TNRS, are loc spectacolul „Cui i-e frică de Virginia Woolf?”, în Sala Mare. Apoi la ora 19.00, are loc premiera spectacolului „Zeul carnagiului”.

Cine nu a văzut încă „Frozen”, „5Gang – Un altfel de Crăciun”, „Jimanji: Următorul nivel”, „Bombshell” sau „Blestemul” încă o mai poate face, căci acestea rulează și sâmbătă la CineGold, în incita mall-ului Promenada Sibiu.

Seara ne vedem din nou la Cotton Pub, acolo unde se anunță o seară memorabilă. Trupa N&D susține un concert LIVE la Sibiu. Sunteți invitați să cântați cât puteți de tare piese cunoscute, cum ar fi „Vreau să plâng”, „Nu e vina mea” ori „Nu pot să uit”. Detalii pe pagina evenimentului. Duminică

Duminica e zi de teatru și de film. La Teatrul Național „Radu Stanca”, în Sala Mare, pe B-dul Corneliu Coposu, nr. 2, începând cu ora 19.00, are loc spectacolul „YVONNE”. Acesta este prezentat în limba germană, cu traducere în limba română și engleză.

Avem parte de relaxare și la CineGold Sibiu. Așteaptă să fie vizionate filme precum: „Băieți răi pe viață”, „Like a boss” sau „Prințesa, condurii roșii și cei 7 pitici”. Detalii despre program găsiți aici.

Sibienii care vor să facă și puțină mișcare sunt așteptați la Patinoarul în aer liber din Șelimbăr. Intrarea este liberă, iar patinele se închiriază cu 5 lei. De asemenea, și patinoarul din Piața Mare din Sibiu este în continuare deschis.