Primarul din Rășinari, acuzat că discriminează copiii din Prislop care vin pe jos la școală – „Am făcut solicitări pentru un microbuz mai mare”

Elevii din Prislop, care învață la Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Rășinari, vin și pleacă de la cursuri pe jos, indiferent de anotimp. Primăria dispune de un singur microbuz școlar, care îi transportă doar pe copiii din Trăinei. Potrivit primarului Bogdan Bucur, distanța dintre Rășinari și Trăinei este mai mare decât distanța dintre Rășinari și Prislop, după acest criteriu fiind stabilit traseul singurului microbuz.

Reprezentanții PSD Sibiu acuză și spun că primarul PNL, Bogdan Bucur, din Rășinari, îi umilește și îi expune pericolelor pe cei 39 de copii din Prislop care învață la Școala Gimnazială „Octavian Goga”.

„Din cauza ignoranței, a nepăsării și probabil a răutății primarului PNL din Rășinari, 39 de copii din clasele V-VIII, din familii defavorizate, se expun zilnic unor mari pericole în drum spre școală. Parcurg pe ger, caniculă, ploaie sau zăpadă aproape 4 kilometri dus-întors pe un drum pustiu ce leagă satul Prislop de comuna Rășinari, situat la marginea pădurii, riscând în orice moment să fie atacați de animalele sălbatice, de câinii vagabonzi sau de ce cei de la stânele din zonă”, se arată într-un comunicat de presă PSD Sibiu.

Contactat de reporterii Ora de Sibiu, primarul PNL din Rășinari spune că nu este vorba despre rea-voință sau discriminare față de acești copii. Motivul pentru care ei sunt nevoiți să se deplaseze pe jos până la școală este lipsa microbuzelor. „Avem un singur microbuz școlar care aduce copiii de la Trăinei. Distanța până la Prislop este de 1.5 kilometri. Doar 700 metri mai sunt din zona fără case până în Prislop. La Trainei avem însă 3 kilometri. Noi am făcut solicitări pentru un microbuz mai mare și la Ministerul Educației și la Ministerul Administrației Publice, dar nu am primit niciun răspuns. Pe de altă parte, ne-am înscris și într-un program pe fonduri europene ca să achiziționăm microbuze. Nu există rea-voință, nu există discriminare. Problema este că avem un microbuz de 17 locuri și nu are cum să ajungă să ia toți copiii”, a declarat Bogdan Bucur, primar Rășinari.

Reprezentații PSD Sibiu spun însă că primarul vrea să se răzbune pe locuitorii din Prislop care nu l-au votat. De asemenea, PSD punctează faptul că există microbuze școlare, însă nu sunt puse la dispoziție. „Probabil din cauză că primarul nu a fost votat de oamenii care locuiesc în Prislop, se răzbună, în mod cinic, pe copii, în ciuda faptului că primăria are la dispoziție microbuze școlare care ar putea să îi transporte, în condiții de siguranță, pe elevi la școală”, se arată în comunicatul PSD.

De asemenea, reprezentații PSD spun că părinții copiilor din Prislop au solicitat, de-a lungul timpului punerea la dispoziție a unui mijloc de transport pentru copii. Aceștia menționează că cererile au fost ignorate de către primar.

„Mai mult decât atât, consilierii locali PSD au depus o solicitare înregistrată la Primăria Rășiari cu numărul 1169/01.03.2017. Deși la această petiție erau atașate și semnăturile părinților acelor copii, nici de această dată primarul nu a luat nicio măsură. În data de 26.10.2017, Consilierii locali ai PSD Rășinari au depus proiectul de hotărâre înregistrat la Primăria Rășinari cu nr. 6562/26.10.2017, privind aprobarea asigurării transportului elevilor din satul Prislop la Școala Gimnazială ”Octavian Goga” Rășinari. Primarul și consilierii PNL, majoritari în Consiliul Local Rășinari, nici măcar nu au pus pe ordinea de zi proiectul PSD”, se arată în comunicatul PSD Sibiu.

Primarul din Rășinari spune că problema microbuzelor a fost discutată cu consilierii. „Problema a fost discutată. În mod normal există o procedură de a iniția proiecte din partea consilierilor. Nu înseamnă că nu am vrut noi să apară pe ordinea de zi proiectul. Dacă el (n.r.: proiectul) îndeplinea toate condițiile putea fi discutat. Pe de altă parte, am discutat problema încă din anul 2015, am trimis solicitări ca să primim microbuze”, a mai spus primarul Bucur.

Șeful PSD Sibiu spune că „un astfel de om nu mai are dreptul să rămână nici măcar o zi în funcția de primar”.

„Aceasta este viziunea PNL asupra <<României Educate>>? Ce inimă poți avea să lași copiii să se deplaseze în condiții periculoase în drum spre școală, iar microbuzele aflate la dispoziția Primăriei să stea parcate sau să deservească altor scopuri? Un astfel de om nu mai are dreptul să rămână nici măcar o zi în funcția de primar. Probabil că aceasta este și viziunea PNL Sibiu, din moment ce știa despre această situație, dar nu a luat nicio măsură și cu siguranță peneliștii sibieni îl vor susține pe domnul primar pentru un nou mandat. Astfel de oameni care își bat joc de copii, fie că nu îi duc la școală, cum este cazul primarului PNL din Rășinari, Bucur Bogdan, fie că abuzează sexual minore în sediul Primăriei, cum este cazul primarului PNL din Mogoşeşti-Siret, Damian Butnariu, nu trebuie să aibă loc pe listele niciunui partid. Nu înțeleg de ce PNL i-a susținut, deși știa despre abuzurile acestora. Poate pentru peneliști aceasta înseamnă <<România Normală>>. Oare peneliștii așteaptă să se întâmple vreo tragedie cu vreunul din acei copii pentru a lua măsuri?”, a declarat Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu.

Reprezentanții PSD Sibiu intenționează să facă și o plângere penală. „Având în vedere faptul că, din păcate, soluționarea acestei probleme depinde exclusiv de primarul PNL din Rășinari, dacă nici acum nu va respecta legea, intenționăm să-i facem o plângere penală, deoarece pune în pericol viețile copiilor”, se mai arată în comunicatul PSD Sibiu.