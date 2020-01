Învăţătoarea din Sibiu care lipseşte din septembrie de la şcoală – Poliţia verifică medicul care îi dă atâtea certificate medicale

⇓ Ascultă știrea ⇓

După ce şi-a luat 76 de zile de concedii medicale, pe boli diferite, de la un singur medic din judeţul Argeş, învăţătoarea Adela Achim, la Şcoala Gimnazială „Radu Selejan” din municipiul Sibiu, este acum verificată de către poliţişti. Aceasta, dar şi medicul care îi dă concedii medicale, trebuie să dovedească că într-adevăr bolile au existat şi există. Asta, după ce părinţii disperaţi au cerut autorităţilor să le aducă o învăţătoare la clasă, copiii fiind lăsaţi din septembrie până azi, cu învăţători aduşi de acasă, eleve în practică la „Pedagogic”, chiar şi cu femeia de serviciu a şcolii.

Comandantul Poliţiei: „Facem verificări. Dacă indiciile ne duc la un dosar penal, vom înregistra un dosar penal”

„Ne-am şi sesizat în baza unei audienţe pe care am avut-o ieri. Au fost la mine câţiva părinţi ai copiilor din clasa respectivă. Ne-am autosesizat şi am demarat verificări în sensul de a stabili autenticitatea sau veridicitatea acelor adeverinţe de concediu medical. Doar că acest lucru este de durată. Vom vedea care va fi rezultatul acestor verificări. Încă nu este un dosar penal, am demarat nişte verificări. Dacă indiciile pe care le găsim ne duc către un dosar penal, vom înregistra un dosar penal”, a anunţat miercuri, şeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.

Medic deja amendat că i-a dat concedii medicale învăţătoarei

Învăţătoarea cu pricina are 76 de zile de concediu medical, doar din septembrie 2019, până acum. Ea în ultimii ani, a obişnuit să ia concedii medicale mult mai multe faţă de majoritatea dascălilor. Cei din Inspectoratul Şcolar Judeţean susţin că în anii precedenţi, medicul din Sibiu care i-a tot dat concedii medicale, a fost amendat.