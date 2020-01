Învăţătoarea verificată de Poliţie – Lipseşte de 6 ani de la muncă şi zice că are boli diferite

Învăţătoarea Adela Achim de la Şcoala Gimnazială „Radu Selejan” numărul 21 din municipiul Sibiu lipseşte de 76 de zile de la serviciu şi spune că este bolnavă, dar de boli diferite. Miercuri, şeful inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, Alexandru Dumbravă, a anunţat că nu o poate da afară, pentru că face acest lucru de 6 ani. Se îmbolnăveşte tot câte cinci zile, de altă boală şi aşa şcolile unde ea a fost, au trebuit să găsească pensionari, practicanţi, chiar şi pe femeia de serviciu ca să supravegheze copiii din cauza asta.

Uluitor – Şeful IŞJ Sibiu spune că nu e singurul caz şi oricând aşa se poate întâmpla în orice şcoală

„Situaţia la Şcoala 21 este o situaţie care, în principiu, se poate întâlni la orice şcoală din România. În mod normal, atunci când un dascăl intră în concediu medical, primele cinci zile, el este înlocuit colegial de alţi colegi. (…) Atunci când o astfel de situaţie se întâmplă la învăţători în special, lucrurile devin mai grave pentru că învăţătorul respectiv are ore toată ziua cu copiii respectivi şi este greu să găseşti alt învăţător disponibil în şcoală, printre colegi, care să stea toată ziua cu copiii respectivi”, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), profesorul Alexandru Dumbravă.

76 de zile de concedii medicale. 21 de copii lăsaţi la voia sorţii. Părinţi disperaţi. O situaţie de 6 ani

„Cazul doamnei este un caz mai special, care a început cu mulţi ani în urmă. Cred că la dumneaei este de vreo şase ani situaţia, numai că anul acesta lucrurile au degenerat”, a mai spus Alexandru Dumbravă. Potrivit celor de la Inspectoratul Şcolar, învăţătoarea cu pricina, a lucrat înainte la „Pedagogic”. De unde a venit la şcoala din Vasile Aaron, din cauză că părinţii, cadrele didactice se săturaseră să mai primească vestea că ea este bolnavă.

Doctor amendat că a dat prea multe concedii medicale învăţătoarei

Medicul care i-a dat unele certificate medicale, a fost amendat cu 5.000 de lei. Pe urmă aceasta a apelat la alt medic. Potrivit şefului IŞJ Sibiu, „unul dintre medicii care îi acordau concedii medicale, din judeţul Argeş, nu din judeţul Sibiu, a fost amendat de către Casa de Sănătate, pentru că depăşise numărul maxim de zile de concedii iniţiale pe care i le poate da”

Soluţia? Să se schimbe legea

„În situaţii de genul acesta, lucrurile trebuie să se schimbe de la nivel legislativ, pentru că nu poţi să suplineşti la nesfârşit. Dacă omul are o singură boală, (…) nu schimbi diagnosticul de la o săptămână la alta, din a şasea zi, omul intră în continuitate în concediu şi atunci este OK, poţi să plăteşti pe altcineva care să vină şi să-i ţină orele. În situaţia în care găseşti pe acel altcineva. (…) Pentru a încerca pe viitor să evităm astfel de situaţii, am şi înaintat o propunere pentru schimbarea legislaţiei, astfel încât, în mod special pentru învăţământ, să nu mai apară intervalul acesta de cinci zile în care să nu poţi plăti pe altcineva, când un om îşi ia concediu iniţial”, a zis Alexandru Dumbravă. Acesta propune să existe şi „profesori rezervişti”, adică pensionari pe care şcolile să-i aducă de acasă şi să îi poată plăti când ţin locul unui învăţător bolnav.

Poliţia verifică certificatele de concedii medicale ale învăţătoarei

„Ne-am şi sesizat în baza unei audienţe pe care am avut-o ieri. Au fost la mine câţiva părinţi ai copiilor din clasa respectivă. Ne-am autosesizat şi am demarat verificări în sensul de a stabili autenticitatea sau veridicitatea acelor adeverinţe de concediu medical. Doar că acest lucru este de durată. Vom vedea care va fi rezultatul acestor verificări. Încă nu este un dosar penal, am demarat nişte verificări. Dacă indiciile pe care le găsim ne duc către un dosar penal, vom înregistra un dosar penal”, a spus şeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.