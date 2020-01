FOTO: Imagini oripilante – Casa unui sibian plină de fecale după o reparație tip Dorel pe Aleea Filozofilor

⇓ Ascultă știrea ⇓

Casa unui sibian este plină de materii fecale, iar asta din cauza unor lucrări la canalizare ce au avut loc în dimineața zilei de joi pe Aleea Filozofilor din Sibiu. Bărbatul este disperat, fiindcă multe bunuri au fost distruse, el fiind nevoit să suporte toate daunele.

Dumitru Mărunțel s-a trezit joi dimineață cu toată casa plină de apă, mizerie și materii fecale. Se pregătea să se spele, însă exact când a deschis ușa băii, canalizarea dădea afară. A fost nevoie de doar cinci minute pentru ca locuința bărbatului să fie distrusă. Incidentul scandalos a avut loc în urma unor lucrări operate de Apă Canal, în fața casei sibianului.

Acesta a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum anume s-a ajuns la o astfel de situație. Se pare că totul se petrece din cauza unei reparații tip „Dorel”.

„Miercuri am văzut o groapă în fața casei mele. Am zis să anunț Primăria, să nu se întâmple vreun accident. Asfaltul s-a crăpat și s-a format un crater după ce a trecut mașina de gunoi acolo. Având un tonaj mare, asfaltul nu a rezistat și probabil au fost afectate și țevile. Ieri au venit și au astupat groapa, au pus nisip și balastru și au semnalizat-o cu o baliză, iar azi de dimineață cei de la Apă Canal au venit să lucreze la canalizare. S-au apucat de lucrare și în loc să tragă tot rahatul de acolo, mi l-au băgat mie în casă. Am fugit repede afară și le-am spus să se oprească că tot wc-ul dă afară și toată mizeria din canal ajunge la mine în casă. Ei mi-au zis că au băgat un furtun să desfunde canalul și s-a făcut recul. Păi tu ești nevoit să cureți prima dată canalul și dupaia să te apuci de lucrare”, spune Dumitru.

În doar câteva minute, casa sibianului a fost distrusă. Acesta spune că baia și bucătăria sunt cele mai afectate. Este nevoit să zugrăvească și să schimbe mobila. „Mi-au distrus mobila. Baia e distrusă și bucătăria la fel. Eu sunt nevoit să cumpăr colțar, să cumpăr corpurile de mobilier de jos, sa zugrăvesc din nou. Mi-a ajuns mizeria și pe toată încălțămintea. Vă dați seama că arunc tot, nu mai pot să port nimic”, spune sibianul.

Dumitru spune că nu este prima data când casa este inundată. „De trei ore ne chinuim să scoatem apa cu rahat din casă. De Crăciun, de Revelion, la fel am pățit. Pe strada asta tot timpul se întâmplă așa. Nu e prima dată. Eu stau si la demisol”, mai spune acesta.

A anunțat Primăria – Nu se știe dacă va rezolva ceva

Sibianul ne-a spus că a anunțat Primăria în legătură cu cele întâmplate. „M-am săturat de țara asta! Am sunat la primarie și la Apă Canal. Doamna de acolo a început să zică <<da, dacă e așa să faceți o sesizare, cu daunele făcute, cu poze, dar nu cred că se rezolvă…>>. Mie nu mi se pare normal să suport asta… Stau cu mizeria asta și cu mirosul”.

Sibianul spune că s-a ajuns în situația asta din cauza muncitorilor care au vrut să scape mai repede de lucrare.

Reporterii Ora de Sibiu au luat legătura și cu reprezentanții Apă Canal. Purtătorul de cuvânt, Thomas Roth, spune că au avut loc lucrări pe Aleea Filozofilor joi, s-au desfundat canalele, însă la Dispecerat nu a venit nicio reclamație de la sibian. Acesta insistă ca, în situații de acest gen, cetățenii să facă sesizări, pentru a se putea interveni.