Milionul de euro din spatele „Brânzăriei” înfiinţate de Daea la Sibiu, verificat de procurori

Magazinul alimentar de tip „gostat” din Sibiu, botezat „Brânzărie”, care a fost înfiinţat cu mare fast anul trecut de Petre Daea, este posibil să aibă zilele numărate. O spune actualul ministru liberal, care a anunţat joi, la Sibiu, că procurorii verifică datele de la Corpul de Control al Ministerului Agriculturii. Totul după ce Consiliul de Administraţie de la Casa Unirea, cea care a înfiinţat magazinul, s-au plâns că astfel de magazine sunt ” butaforii cu iz penal” unde s-au făcut achiziţii de un milion de euro.

Ministrul Agriculturii, la Sibiu: „Am înţeles că există un material cu nişte concluzii care au fost înaintate Parchetului”

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Nechita-Adrian Oros, a preferat să vorbească despre „Brânzăria” deschisă de fostul ministru, Petre Daea, dar nu s-a dus să o vadă. Asta pentru că actele acestui magazin şi al unuia asemănător din Bucureşti, sunt verificate acum de procurori. „Controlul a vizat achiziţiile pe care le-au făcut, de aproximativ un milion de euro, fără să aibă aprobarea consiliului de administraţie şi acest control a început la sesizarea consiliului de administraţie, care în prima zi când am ajuns la minister, au venit să sesizeze acest. lucru, să spună că acolo sunt multe lucruri cu iz penal, că magazinele sunt butaforii. Eu am dat în verificare la Corpul de control, ceea ce s-a întâmplat. Am înţeles că există un material cu nişte concluzii care au fost înaintate Parchetului”, a declarat joi, la Sibiu, Nechita-Adrian Oros.

Are viitor „Brânzăria” lui Daea la Sibiu? Ministrul Oros: „Prin intervenţia statului, nu”

Până se clarifică dacă va mai fi sau nu acest magazin unicat din Sibiu, acolo există brânză de vânzare. Vânzătoarea spune că magazinul este încă deschis, dar din păcate vizitat zilele acestea mai mult de turişti, decât de sibienii care preferă Piaţa Cibin.