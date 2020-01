Ministrul Sănătății iese cu explicații dupa ancheta din Libertatea

Invitat la Adevărul Live, Victor Costache a sugerat că toate aceste atacuri vin după anunțul privind liberalizarea sistemului sanitar.

”Sunt un medic, un chirurg cardiovascular, m-am întors în 2013 din Franța. De la început am avut dificultăți, se pune o reală piedică medicilor care vor să se întoarcă să profeseze în România. La mine a durat luni de zile până am obținut dreptul de liberă practică. Când am preluat mandatul, am fost foarte transparent cu primul ministru și am fost sfătuit să fac o solicitare la ANI pentru a vedea dacă pot, ca ministru, să îmi continui activitatea operatorie. Această activitate este importantă atât pentru pacienții din regiunea Sibiu, deoarece operez în singurul centru de boli cardio-vasculare, cât și pentru profesia și menirea mea ca medic pe acest pământ. Este foarte simplu: contractul a fost redus la minimul legal, sunt încadrat cu normă de medic specialist, toate intervențiile sunt realizate pro bono. Deoarece este un spital privat, nu se putea face un contract în zero, dar s-au respectat toate prevederile legale și am primit astfel aprobarea ANI”, a răspuns Victor Costache celor de la Adevărul.