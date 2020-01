PLUS propune patru nume pentru Consiliul Local Sibiu – Cine sunt candidații

Ioan Plesciuc are 55 de ani şi este inginer constructor cu o experienţă profesională vastă ȋn domeniul construcţiilor de drumuri și poduri, al serviciilor publice de apă şi canalizare, investiţii şi achiziţii publice, implementare proiecte cu fonduri europene şi administraţie publică.

Mihai Remus Trâmbitaș are 35 de ani şi este expert financiar bancar.

”După decizia de a ne implica politic şi de a ne înscrie în PLUS, a urmat, în mod firesc, asumarea unei candidaturi. Am înțeles că doar aşa putem contribui în mod concret la producerea schimbării pe care ne-o dorim cu toții”, au transmis reprezentanții PLUS Sibiu.