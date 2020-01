Reîncepe liga 1 – Sibiul joacă acasă cu Sepsi. Doi jucători importanți ratează meciul de pe Municipal

⇓ Ascultă știrea ⇓

FC Hermannstadt joacă primul meci oficial din 2020, sâmbătă, 1 februarie 2020, pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Elevii lui Miriuță sunt neînvinși de cinci etape, iar sibienii doresc să își ia revanșa după înfrângerea suferintă, în tur 0 – 3.De cealaltă parte, cei de la Sepsi OSK au terminat în 2019 cu 9 puncte obținute în ultimele 3 confruntări. Ambele echipe vin după stagii de pregătire efectuate în Spania, respectiv Turcia. Pentru această confruntare, antrenorul principal reinstalat la FCH, Vasile Miriuță, nu-i va avea la dispoziție pe David Caiado și Daniel Tătar, accidentați la antrenamente și pe Biel Company, nerefăcut după o accidentare mai veche.

,,Mă bucur că am revenit într-un loc unde m-am simțit și mă simt în continuare foarte bine! Reîncepe campionatul. Întâlnim o echipă foarte bună din Liga I. Sepsi este o echipă arțăgoasă, foarte bună. Așa este și antrenorul – Leo Grozavu – un antrenor foarte bun. De când a venit dumnealui la echipă, ei au jucat foarte bine. Au făcut multe puncte. Din păcate, la noi Caiado a făcut o fractură la deget, iar Tătar are probleme la un tendon. Biel Company are probleme după operația de anul trecut, dar în rest băieții sunt bine. Revenim după un cantonament bun, în care ne-am pregătit bine. Am văzut și plusuri și minusuri, dar am mare încredere în băieți. Este un lucru îmbucurător că jucăm acasă! Vom avea publicul în spate, iar asta ne va impinge spre victorie!”, a declarat Vasile Miriuță, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

,, Ne așteaptă un meci foarte greu, dar avem un mare plus prin terenul propriu și suporterii noștri.Sper să ne ajute publicul și să ne împingă de la spate. Vrem să evităm emoțiile de anul trecut. Atmosfera în vestiar este una foarte bună, mai ales după ce am trecut printr-un cantonament eficient.”, a declarat Petrișor Petrescu, mijlocaș A.F.C.Hermannstadt

Meciul este programat să înceapă sâmbătă, 01.02.2020, ora 15:00, pe Stadionul Municipal Sibiu. Cei interesați, pot achiziționa bilete de pe siteul www.bilete.ro sau de la casa de bilete a Stadionului Municipal Sibiu, care va fi deschisă vineri&sâmbătă (31.01.2020, 01.02.2020) între orele 10:00-16:00.