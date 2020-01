Ministrul Sănătății contrazis din interiorul ministerului

Expeditorul: costache victor

Subiectul: Ordine AP Dată: 22 noiembrie 2019, 21:03:56 EET

Destinatarul: –

”Atasat gasesti ordinele corectate de mine pe asa numita directie de Actiuni Prioritare. Pentru a detalia, aceste programe au fost introduse in 2015 cu dedicatie pentru unele centre de stat si se dadeau, pana acum, intre “prieteni”. In conditiile in care Romania are cei mai prosti indicatori de sanatate publica din Europa datorita mortalitatii prin infarct de miocard, accidente vasculare , etc. Datorita densitatii mici de centre functionale la nivel national, prioritatea mandatului nostru este de a creste rapid numarul de centre si a incuraja deschiderea de altele noi. In conditiile in care primele spitale regionale (la realizarea carora statul roman plateste 2000 de euro / zi consultatnilor straini) se vor deschide de abia in 2027, cred ca este oportun sa ne orientam spre centre publice deja construite (dar care nu erau incluse deoarece nu erau neaparat in relatie de prietenie cu dinozaurii care au condus pana acum destinele sistemului sanitar romanesc) sau spre centre private in care accesul pacientilor romani era limitat prin limitarea rambursarilor de catre MS si CNAS.

Atasat gasesti cele mai importante 2 programe pe care doresc sa le implémentez saptamana viitoare Iti multumesc pentru feed back.”

Aşadar, Victor Costache le spune angajaţilor că el a făcut ”corecturile” pe ordinele de ministru, explicând că programele sunt proaste, pentru că s-au făcut ”cu dedicaţie”. Spune că vrea să crească numărul centrelor şi să introducă noi spitale publice şi private.

