Robotul Arahidă servește mâncare într-un hotel aflat în carantină din cauza coronavirusului chinez

Videoclipul înregistrat la un Hotel Hangzhou din China arată cum robotul care transportă mâncare se deplasează și merge din ușă în ușă pentru a duce mâncare persoanelor în carantină, potrivit Reuters .

„Salut tuturor. Mica arahidă vă va servi acum mâncare „, spune robotul însuși în chineză. „Bucurați-vă de masa dvs. Dacă aveți nevoie de altceva, vă rugăm să trimiteți un mesaj echipei prin WeChat.” Mai mulți roboți au lucrat în această săptămână pe fiecare dintre cele 16 etaje ale hotelului cu scopul de a reduce contactul uman și de a preveni răspândirea coronavirusului 2019-nCoV.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

