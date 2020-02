Coronavirusul din China – Teorii ale conspiraţiei şi informaţii false lansate în social media

⇓ Ascultă știrea ⇓

Teorii ale conspiraţiei şi informaţii false despre originea şi impactul noului tip de coronavirus descoperit în China sunt propagate pe reţelele de socializare online cu aceeaşi repeziciune cu care se răspândeşte virusul la nivel global, anunta Mediafax.

Dezinformarea porneşte de la informaţii distorsionate despre evenimente reale, în acest caz fiind vorba despre o simulare privind o posibilă pandemie cu coronavirus care a avut loc la Centrul pentru siguranţa sănătăţii Johns Hopkins din SUA, în octombrie 2019.

De asemenea, pe reţelele de socializare online a fost distribuit un articol apărut pe 24 ianuarie pe site-ul InfoWars în care se susţinea că Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi alţii „au prezis decesul a până la 65 de milioane de persoane în timpul unor simulări efectuate în urmă cu trei luni”.

În luna octombrie 2019, la Centrul pentru siguranţa sănătăţii Johns Hopkins din Baltimore, statul american Maryland, a avut loc un exerciţiu, numit „Evenimentul 201”, care a avut ca subiect măsurile de urgenţă care ar trebui să fie luate în eventualitatea unei „pandemii foarte grave”. Dar simularea nu a avut ca subiect noul tip de coronavirus apărut în China, numit oficial 2019-nCoV, şi nu a avut ca rezultat predicţii privind numărul de decese în viaţa reală provocate de un virus.

„Pentru a fi foarte clari, Centrul pentru siguranţa sănătăţii şi partenerii nu au făcut predicţii în timpul simulării. În scenariu, am creat o pandemie cu coronavirus fictivă, dar am declarat clar că nu este vorba despre o predicţie”, a transmis centrul într-un comunicat.

„În schimb, simularea a servit pentru a sublinia provocările legate de pregătire şi reacţie care ar putea apărea în cazul unei pandemii foarte grave. Nu prezicem acum că vor muri 65 de milioane de persoane din cauza nCoV+2019. Simularea a inclus o versiune nouă de coronavirus, iar informaţiile pe care le-am folosit pentru modelarea impactului potenţial al virusului fictiv nu sunt similare „, a mai transmis centrul.

Scenariul a avut la bază o maladie care debutează la o fermă de porci din Brazilia şi se răspândeşte la nivel global, provocând moartea a 65 de milioane de persoane. Informațiile și înregistrările video de la eveniment sunt disponibile online, iar centrul a transmis că a mai găzduit manifestări similare și în trecut.

Faptul că simularea a avut ca subiect un nou tip de coronavirus nu este suprinzător, a declarat David Hamer, profesor de sănătate globală și medicină la Universitatea din Boston, pentru FactCheck.org, o platformă care încearcă să lupte împotriva dezinformării pe plaformele social media. Hamer spune că scopul unor simulări de acest tip – la care participă reprezentanți din diverse domenii, din cercetare, sănătate publică și guvern – este de „a prezenta un scenariu necunoscut și a avea echipe care colaborează pentru a dezvolta măsuri de urgență”.

„Simulările pot fi destul de intense. Creatorii încearcă să le facă suficient de realiste”, a mai spus acesta. „Virusuri ale sistemului respirator, preum coronavirusul, SARS (Sindromul Respirator Acut Sever) și MERS (Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu) sunt exemple potrivite pentru a fi folosite în astfel de simulări, pentru că se răspândesc foarte repede”, a explicat profesorul.

Este important, a mai spus acesta, să se înțeleagă faptul că 2019-nCoV este doar un virus dintr-o clasă mai mare, o familie relativ comună de agenţi patogeni, care au capacităţi variate de a provoca infecţii.

O altă informaţie răspândită pe reţelele de social media a fost aceea că Fundaţia Gates „a finanţat un grup care deţinea patentul pentru virus şi acum sprijină financiar cercetările pentru crearea unui vaccin care să stopeze răspândirea acestuia”.

Însă patentul la care se face referire – nr. 10.130.701 – este pentru o versiune modificată a unui virus al bronșitei infecțioase aviare, un alt tip de coronavirus, care afectează păsările, nu oamenii. Patentul este deţinut de Pirbright Institute – un centru de cercetare din Marea Britanie -, care se ocupă cu prevenirea maladiilor virale la animale de fermă, iar mutaţiile create au rolul de a slăbi virusul pentru a putea fi folosit ca vaccin.

Matthew Frieman, specialist în coronavirusuri, de la Universitatea din Maryland, SUA, a confirmat pentru platformă că patentul nu are legătură cu noul virus din China.

La rândul lui, Centrul Pirbright a transmis un comunicat prin care arată că nu se ocupă de coronavirusuri umane, ci animale, în special cele specifice păsărilor. Totodată, deşi centrul britanic este finanțat şi de Fundaţia Gates, munca pentru acel vaccin nu a fost sprijinită financiar de acea organizaţie.

Fundaţia Gates finanţează în mod curent cercetări în domeniul combaterii bolilor, inclusiv pentru dezvoltarea şi livrarea de vaccinuri. Recent, a anunţat că va oferi suma de 10 milioane de dolari şi suport tehnic pentru sprijinirea eforturilor din China şi Africa de stopare a răspândirii noului coronavirus.

Numărul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit în China a ajuns, sâmbătă, la 304, o creștere cu 45 de cazuri față de ziua precedentă, a anunțat televiziunea chineză de stat CCTV, citată de site-ul agenției de presă Reuters.

De asemenea, potrivit aceleiași surse, numărul total de cazuri de infecție cu acest virus a ajuns la 14.380, după ce sâmbătă au fost confirmate 2.590 de noi cazuri.

La nivel mondial, peste 20 de țări au raportat peste 130 de cazuri de infecție cu acest virus. Cele mai multe dintre aceste persoane călătoriseră recent în provincia Hubei sau erau turiști chinezi.