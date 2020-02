VIDEO – CSU învinge clar la Cluj – Sibiul a făcut un meci bun cu „U”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Baschetbaliștii sibieni a învins în deplasare, sâmbătă seara, U BT Cluj Napoca, scor 98-90(18-19, 26-14, 29-26, 25-31), după un meci pe care l-a controlat în totalitate. BC CSU Sibiu se pregătește acum de o nouă deplasare și va juca miercuri, 5 februarie, de la 16:45, la Dinamo.

BC CSU Sibiu a început partida cu un ritm bun, iar echipele au mers cap la cap în prima secvență. Primul sfert a fost adjudecat la limită de gazde(19-18), însă în sfertul al doilea, elevii lui Dan Fleșeriu au trecut la conducere, după mai multe reușite de la distanță. La pauză, BC CSU Sibiu avea un avans de 11 puncte, iar în sfertul 3 au continuat în același stil. Baschetbaliștii sibieni și-au consolidat avansul, au condus chiar și la 20 de puncte, iar secvența decisivă începea de la 73-59, pentru galben-albaștrii. Clujul a mai recuperat din deficit, însă nu a reușit până la final să pună în pericol victoria echipei noastre, iar BC CSU Sibiu și-a trecut în cont a doua victorie din tot atâtea meciuri în TOP 6.

La finalul meciului, Dan Fleșeriu a declarat:

”O victorie bună, chiar dacă am jucat fără Barry Stewart. Am depus efort mult, băieții au meritat cu prisosință să câștige, chiar dacă Clujul a reușit la sfârșitul sfertului 3 și începutul sfertului 4 să reducă dferența. Am avut 20 de puncte, oarecum neașteptat după ultimul meci pe care l-am jucat la Cluj. Este pentru prima dată când câștigăm în Horia Demian, de când sunt eu la echipă și mă bucur. Trebuie să ținem cont însă că sunt o echipă testată și obosită și cu jucători care suferă după meciurile din FIBA. Au miercuri un meci foarte important, sper să îl câștige și să se califice, pentru că merită și consider, în continuare că au echipa cea mai bun în ultimele sezoane. Noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne vedem de meciurile noastre, să ne consolidăm poziția și, dacă va fi cazul, dar depindem și de alte rezultate, să putem urca. Chiar cred că lucrul acesta este puțin probabil, dar important este ca noi să creștem ca nivel de joc, așa cum am făcut-o ultimele jocuri și să păstrăm atitudinea aceasta indiferent de rezultat. Când spun atitudine mă refer la revenirea de la Timișoara și la faptul că am stat în meci acum chiar dacă Clujul a făcut o revenire bună”, a spus antrenorul BC CSU Sibiu.

Jordan Chatman a fost omul meciului, reușind să marcheze 31 de puncte (7 de 3 p), urmat de Isaiah Philmore 17p și 6 rec., Rolland Torok 14p și 7 rec., Jared Jordan 12p și 5 assist-uri, Chris Cooper 11p și 9 rec., David Engie 8p, Lucas Tohătan 3p și 5 assist-uri, Randal Falker 2p și 7 rec.,

În următoarea etapă, BC CSU Sibiu va juca tot în deplasare, la Dinamo București, miercuri, 5 februarie, de la ora 16:45, partida ce va fi transmisă LIVE pe DigiSport.